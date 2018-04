Engagement für Kultur und Natur vor Ort

von Volker Stolten

Zahlreiche Initiativen und Vereine bringen sich aktiv für das Gemeindeleben ein. So zum Beispiel die „Plattdütsche Bühn’ Tangstedt“, die seit 1978 jedes Jahr ein plattdeutsches Theaterstück auf die Bühne bringt. Aktuell proben die 25 aktiven Vereinsmitglieder für die diesjährigen Aufführungen im Oktober. Dann wird das Stück „Een kommodigen Avend“ von Ingo Sax inszeniert. Traditionell wird das Stück an zwölf Abenden gezeigt.

Für die Umwelt setzt sich unter anderem der „Förderverein für Naturschutz“ ein, der 1986 gegründet wurde. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund und in Absprache mit der Jägerschaft betreuen rund 50 Mitglieder die Natur in der Oberalsterniederung. Um die Integration geflüchteter Menschen kümmert sich die Vereinigung „Helferkreis Tangstedt“ ganz aktiv. Und natürlich gibt es auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. Ehrenamtliche Brandbekämpfer sind aktiv in den Wehren Tangstedt, Wulksfelde und Willstedt. Zur Unterstützung der Wehren existieren jeweils auch Fördervereine.