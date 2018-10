Ahrensburg : Energieberatung bietet Prüfung der Heizkostenabrechnung an

Nicht erst bei einer Nachzahlung können die Heizkosten zu hoch sein.

von shz.de

04. Oktober 2018, 16:36 Uhr

Für viele Mieter und Hauseigentümer sind die Heizkostenabrechnungen oft unverständlich, so dass eine Bewertung der eigenen Heizkosten schwer fällt. Am den beiden Freitagen, 5. Oktober und am 19. Oktober bietet die Energieberatung der Verbraucherzentralen in Ahrensburg jetzt Hilfe an.

Die Heizkosten unterscheiden sich nach Standort, Art, Baujahr und Sanierungsstand stark. Auch das eigene Heiz- und Lüftungsverhalten spielt eine wichtige Rolle. „Werden Sie nicht erst skeptisch, wenn Sie nachzahlen sollen. Auch bei einer Rückzahlung können die Heizkosten schon zu hoch sein. Wir erläutern, wie sich die Heizkosten senken lassen“, erklärt Andrea Grimm von der Energieberatung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

„Die Energieberater prüfen die Verbrauchswerte und erläutern die Abrechnung und bewerten auch den gesamten Energieverbrauch des Hauses. Dadurch erfahren die Verbraucher, ob sie in einem Haus mit hohen oder niedrigen Betriebskosten wohnen“, so Andrea Grimm. Sollte die Abrechnung Fehler beinhalten, stellt der Energieberater gern Kontakt zur Rechtsberatung der Verbraucherzentrale her.

Anmeldungen für einen individuellen Beratungstermin zur Heizkostenabrechnung im Ahrensburg Rathaus, Manfred-Samusch-Str. 5 (Raum 32 im Foyer) unter Telefon (0800) 809 802 400 oder (0431) 59099-40. Kosten: 7,50 bis 10 Euro, je nach Dauer des Beratungsgesprächs. Die Heizkostenabrechnung sollte unbedingt mitgebracht werden.