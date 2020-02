Schutz des Wassers : Endspurt im Volksbegehren

Frist endet am 2. März. In Bargteheide werden am 22. Februar noch einmal Unterschriften gesammelt.

Avatar_shz von Volker Stolten

19. Februar 2020, 15:47 Uhr

Bargteheide | Seit September des vergangenen Jahres läuft in Schleswig-Holstein das Volksbegehren zum „Schutz des Wassers“. Warum? Weil beispielsweise Fracking oder CO2-Lager negative Auswirkungen auf das Wasser, auf die Wasservorräte haben könnten. Unterstützt wird das Volksbegehren von einer Allianz aus Parteien und Umweltverbänden. Montag, 2. März, endet die Eintragungsfrist zum Schutz des Wassers.

„Wir gehen derzeit davon aus, dass wir einem Endspurt die 80.000 Unterschriften erreichen können“, sagt Dr. Reinhard Knof von der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager, der gleichzeitig Vertrauensmann des Volksbegehrens ist. In Bargteheide kann man am Samstag, 22. Februar, noch einmal für den Schutz des Wassers votieren und seine Unterschrift für das Volksbegehren leisten. Voraussetzung: Deutsche Staatsangehörige müssen über 16 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz mindestens seit sechs Wochen in Schleswig-Holstein haben. Die engagierten Mitstreiter Eva-Maria König aus Rethwisch und Dennis Wollgramm aus Elmenhorst werden ab 9 Uhr vor dem Rathaus die Unterschriften sammeln. Unter vi-wasser.de gibt es das Formular auch online.