Endlich: Der Zebrastreifen ist da!

Realisierung des Überweges auf der Kurt-Fischer-Straße dauerte fünf Jahre / Sichere Straßenquerung für Stormarner Werkstätten

03. Mai 2018, 15:00 Uhr

Großer Bahnhof für einen kleinen Überweg: Der Fußgängerüberweg auf der Kurt-Fischer-Straße vor den Stormarner Werkstätten wurde in dieser Woche offiziell seiner Bestimmung übergeben - mit Bürgervorsteher Roland Wilde und Bürgermeister Michael Sarach als Gäste. Dabei war die Realisierung dieses Zebrastreifens kein Ruhmesblatt für die Ahrensburger Verkehrsaufsicht. Vom ersten Schreiben des Behindertenbeirates mit dem Wunsch, an dieser Stelle eine sichere Straßenquerung zu schaffen, bis zur Fertigstellung dauerte es fünf Jahre. Die Kurt-Fischer-Straße im Gewerbegebiet Nord ist eine vielbefahrene Industriestraße, an der zahlreiche Firmen ihren Sitz haben. Die Stormarner Werkstätten beschäftigen am Standort Ahrensburg rund 320 körperlich und geistig behinderte Menschen.