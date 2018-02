Endlich: Der Haushalt steht

Nun kann Bargteheide Stellen ausschreiben und Straßen sanieren

von shz.de

23. Februar 2018, 15:39 Uhr

Es gibt endlich einen Haushalt für Bargteheide. In der Dezembersitzung der Stadtvertretung scheiterte das Zahlenwerk an einem Patt durch eine Zufallsmehrheit. Diesmal gab es eine große Mehrheit bei wenigen Enthaltungen. Jetzt können die dringend benötigten Stellen für die Verwaltung ausgeschrieben werden. Auch die Straßen Wurth, Hasselbusch und Heinrich-Hertz-Straße können nun saniert werden, die Planungskosten dafür sind bewilligt.

Zunächst warnte Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht (parteilos) vor neuem Ungemach mit der Bahnbrücke über die Lohe: „Die Deutsche Bahn Netz plant eine komplette Erneuerung bis zum Jahr 2022.“ Es sei eine erheblich längere Vollsperrungszeit für die Lohe zu erwarten als im vergangenen Dezember und Januar. Damals waren es vier Wochen und das sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen, weil nur eine Ost-West-Achse übrigblieb.

Keine Mehrheit fand der mögliche Erwerb der einzigen Erdgastankstelle in der Region. Die zurzeit stillgelegte Anlage hatte der bisherige Betreiber der Stadt für 30 000 Euro angeboten, ein Zuschuss von 55 Prozent wäre wohl möglich gewesen. Doch vier der fünf SPD-Stadtvertreter, FDP und CDU lehnten das ab. Es sei eine auslaufende Betriebsart, so Sebastian Schütt (SPD). Diese Aussage sei von profunder Unkenntnis geprägt, weil verschiedene Gasantriebe zusammengewürfelt wurden, sagte Norbert Muras. Die Schadstoffemissionen bei der Erdgasverbrennung seien deutlich geringer als bei allen anderen Antriebsarten. Im Vorfeld dieser Diskussion griff Anke Schlötel-Fuhlendorf (SPD) auch die Bürgermeisterin scharf und persönlich an: „Ich habe gelesen, dass sie auch ein Erdgasauto fährt.“ Welches Gremium habe diese Vorlage denn beschlossen. Die sei verwaltungsintern erstellt worden, nachdem der Betreiber auf die Verwaltung zugegangen sei, antwortete die Bürgermeisterin: „Wir sind aus der Bevölkerung wegen der Tankstelle angesprochen worden.“

„Es war nicht angemessen uns in der Presse zu unterstellen, wir legten keinen ordentlichen Haushalt vor“, legte Schlötel-Fuhlendorf nach. Es sei nur darum gegangen, die langfristigen Folgekosten anders als bisher darzustellen und vor Restrisken zu warnen, so die Bürgermeisterin. Die Folgekosten seien immer wieder verdrängt worden, so Michael Schröer (Grüne): „Schon unter Bürgermeister Görtz wurde davor immer wieder gewarnt.“ Die Zeiten des Füllhorns seien vorbei. Auch Muras warnte vor den Folgekosten bei der Erschließung neuer Baugebiete: