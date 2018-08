Bargteheide : Endlich Aussicht auf Verbesserung

Nach jahrelangem Kampf um barrierefreien Bahnhof hat Andreas Reigbert, der Elektro-Scooter fährt, positive Nachricht erhalten.

12. August 2018

Seit Jahren bemüht sich Andreas Reigbert um den barrierefreien Umbau des Bargteheider Bahnhofs. Denn mit seinem Elektro-Scooter kann er die Eisenbahn nur eingeschränkt nutzen. „Beim Gleis 3 geht das überhaupt nicht“, sagt er. Grund ist der zu niedrige Bahnsteig. Jetzt hat er zumindest eine Zusage erhalten, dass eine Erhöhung geprüft wird und die Barriere vielleicht abgebaut wird.

Zwar sind die eigentlich nötigen 38 Zentimeter nicht möglich, weil der Bahnsteig schmal und dessen Lage zum Gleiskörper ungewöhnlich ist. Aber der Nahverkehrsverband Nah.SH und die Deutsche Bahn prüfen jetzt eine Erhöhung um 32 Zentimeter auf 30 Metern Bahnsteiglänge. Mehr gehe nicht, weil das Lichtraumprofil sonst eingeschränkt wäre. Dann könnten Züge den Bahnhof nicht gefahrlos passieren. Diese Zwischenlösung bis zur Inbetriebnahme der S 4 soll jetzt zunächst an einem Modell getestet werden. Falls der positiv verläufe, soll der barrierefreie Ausbau noch in diesem Jahr beginnen. Das Land Schleswig-Holstein hat die Vorplanung dafür finanziert und will sich auch an den weiteren Kosten beteiligen.

Es gehe darum, eine möglichst kostengünstige Zwischenlösung zu finden, „bevor im Rahmen geplanter S4-Bauarbeiten der gesamte Bahnhof umfangreich angefasst werde“, wurde ihm mitgeteilt. Die Deutsche Bahn, Nah.SH und das Land Schleswig-Holstein wollen in den alten Bargteheider Bahnhof jetzt nicht mehr viel Geld investieren, folgert Reigbert. Bis die S 4 ihren Betrieb aufnehme, gingen aber mindestens noch sechs Jahre ins Land. Reigbert leitet die Stormarner Kontaktstelle des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) in Bargteheide. Es sei skandalös, dass die Rechte Behinderter bisher so missachtet würden. „Von diesem Ausbau profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Familien mit Kinderwagen, Ältere oder Reisende mit schwerem Gepäck“, sagt er.