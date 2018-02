Bad Oldesloe : Ende einer Kifferrunde

Der Angeklagte wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Viele Jugendliche Mitkonsumenten kamen aus dem Kinderheim – die Jüngste war erst 13.

von shz.de

22. Februar 2018, 06:00 Uhr

Eine Kifferrunde traf sich vor knapp zwei Jahren in einem Hochhaus in Bad Oldesloe. Das Besondere an dieser Männerwohngemeinschaft waren die Gäste. Mindesten acht junge Mädchen konsumierten dort Marihuana. Die jüngste von ihnen war 13. Die meisten von ihnen lebten damals in einem Kinder- und Jugendheim. Das hatte jetzt ein Nachspiel vor dem Schöffengericht in Ahrensburg.

Angeklagt konnte allerdings nur ein Mann werden, sein Mitangeklagter ist untergetaucht. Der 38-jährige Reza G. (Name geändert) war angeklagt, Betäubungsmittel an Kinder und Jugendliche weitergegeben zu haben. Er hatte das Rauchen von Marihuana ohne Gegenleistung angeboten, die 13-Jährige allerdings einmal unsittlich berührt.

Er sitzt zusammengesunken in seinem Wintermantel und Schal und verweigert zunächst die Aussage. Dann tritt die erste von insgesamt acht geladenen Zeuginnen auf. „Ich habe keine Drogen bei den Männern bemerkt“, sagt die heute 17-Jährige aus. Der Vorsitzende Richter hält ihr die Aussage vor der Polizei vor, danach habe sie damals gekifft. „Ich habe in der Wohnung eine Bong gesehen“, gibt sie zu (ein Rauchgerät für Marihuana, die Red.).

„Alle in der Wohnung haben gekifft“, sagt eine 19-Jährige. Sie sei schon zuvor mit Cannabis vertraut gewesen. Der Angeklagte habe ihr Alter gewusst. Auf dem Wohnzimmertisch habe ein Glas mit Marihuana gestanden. „Wenn es alle war, ging er in den 12. Stock hoch und holte Nachschub“, sagt sie, „wir konnten das nicht, weil wir zu jung waren.“ „Erinnerst du dich nicht, dass du mir was mitgebracht hast“, wirft der Angeklagte dazu ein. G. habe sich über das Alter ihrer Mitkonsumentinnen aufgeregt, wirft sie ein. Eine heute 15-Jährige war die Einzige, die in der Wohnung zum ersten Mal Kontakt zu Marihuana hatte. „Ich wollte es mal ausprobieren, weil eine Freundin sagte, wie toll das ist.“ Der Angeklagte habe die Wirkung der Droge ausgenutzt und sie angefasst. „Es war alles so vernebelt“, sagt sie, „ich bin dann gegangen.“ Allerdings brachte sie im April 2016 wohl das Verfahren in Gang.

„Im Jugendheim habe ich um mich geschlagen und hatte Lachkrämpfe“, sagt sie, „deshalb hat man Krankenwagen und Polizei alarmiert.“ Das bestätigt eine weitere 17-jährige damalige Mitbewohnerin: „Sie hatte einen richtigen Absturz und drehte durch.“ Zwei weitere Zeuginnen sind nicht erschienen, aber das Gericht benötigt sie auch nicht.

G.s Anwalt regt eine Verständigung an: „Die Taten sind zwei Jahre her, alle hatten vorher schon gekifft.“ Auch seien nur weiche Drogen konsumiert worden, der Angeklagte habe sich stabilisiert und alle Zeuginnen seien weg von den Drogen. Der Richter verlangt zunächst Angaben zur Person und ein Geständnis und G. beginnt zu reden. Er sei vor drei Jahren als Asylbewerber aus dem Iran gekommen. Im vergangenen Jahr habe er einen Entzug gemacht und sei clean. Er habe auch eine Partnerin gefunden und eine Ausbildung begonnen. „Meine Freundin hat mein Leben verändert.“ Seinen untergetauchten Ex-Mitbewohner habe er vor Monaten ins Krankenhaus geschickt, um dessen Heroin- und Kokainsucht zu beenden. Seitdem habe er ihn nicht mehr gesehen.

Die Staatsanwältin plädiert auf einen minderschweren Fall, weil die Betäubungsmittel nicht so gefährlich waren. Sie fordert ein Jahr Haft, für zwei Jahre auf Bewährung. Dem folgt das Gericht. „Marihuana ist in Deutschland für jedermann verboten und besonders für Jugendliche schädlich“, sagt der Richter. Minderjährige stünden in Deutschland unter besonderem Schutz.

Das Urteil falle nur deshalb so milde aus, weil G. die Mädchen nicht angelockt hatte und sie überwiegend schon Drogenerfahrungen besaßen. Besonders schwer wiege das sexuell orientierte Vorgehen gegen die Jüngste. „Ein Kind lässt man nicht in eine solche Drogenhöhle hinein.“