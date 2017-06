Elterntreff im Bürgerhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: maurer 1 von 1

Künftig können sich Eltern, Frauen und Männer zum Erfahrungsaustausch im Bürgerhaus treffen. Jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr öffnet der neue Elterntreff, initiiert von der Koordinationsgruppe Familienzentrum Trittau und Umgebung, zu der die Südstormarnsche Vereinigung für Sozialarbeit (SVS), die Schulsozialarbeit Grönwohld und die Awo Stormarn gehören.

„Bei einer Elternbefragung haben sich viele Eltern so einen Treffpunkt gewünscht“, berichtet Michel Brehm von der Awo. Bei Kaffee und Brötchen kann man miteinander klönen, sich aber auch Rat bei den Fachkräften suchen, zum Beispiel bei Erziehungsfragen. Die Pädagogen wie Schulsozialarbeiterin Britta Schreiter von der Grundschule Grönwohld und Gesine Schleising von der SVS sehen sich auch in einer Lotsenfunktion bei Familienproblemen. „Wer möchte, kann selbst aktiv werden. Es gab eine Gruppe, die den Austausch behinderter Kinder fördern wollte. Räume stehen zur Verfügung“, so Brehm. Beim ersten Treffen war noch nicht so viel Andrang, aber die Initiatoren sind von der Sache überzeugt: „Das muss sich erst herumsprechen.“

Neben einem Treffpunkt wünschten sich die Eltern auch mehr Betreuungsplätze für ihre Kinder sowie eine zweite kassenärztlich zugelassene Kinderärztin.