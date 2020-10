Sülfeld : Elmenhorster Chaussee teilweise gesperrt – Wasserrohrbruch

Laut ADAC ist die Elmenhorster Chaussee bis Am Markt zwischen Ende der Straße und Oldesloer Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Avatar_shz von st

07. Oktober 2020, 10:38 Uhr

Sülfeld | In Sülfeld ist die Elmenhorster Chaussee laut ADAC bis Am Markt zwischen Ende der Straße und Oldesloer Straße in beiden Richtungen derzeit nicht befahrbar. Der Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch. Ortskundige Autofahrer werden gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Feuerwehr ist vor Ort: