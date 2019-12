Fotobuch als Stadtchronik : Elfter Band von „Bad Oldesloe in alten Bildern“ erschienen

Verlegerduo Claus und Nico von Hausen gewähren erneuten Blick in die Vergangenheit der Kreisstadt.

22. Dezember 2019, 11:11 Uhr

Bad Oldesloe | Seit elf Jahren gehört ein Buch der Reihe „Bad Oldesloe in alten Bildern“ für viele Kreisstädter schon so fest zum Weihnachtsfest wie der geschmückte Tannenbaum. Was einst als ein einziges Buch des Oldesloer Journalisten, Autors und Verlegers Claus von Hausen startete, ist mittlerweile zu einer Tradition in Bad Oldesloe geworden.

Elftes Werk zusammengestellt

Nachem es kurzzeitig mal hieß, dass nach dem zehnten Band dann doch mal Schluss sein könnte, hat Nico von Hausen, der Sohn von Claus von Hausen, der das Projekt mittlerweile leitet, gemeinsam mit seinem Vater doch noch ein elftes Werk zusammengestellt. „Auf uns kommen noch immer so viele Bürger zu, die uns mit Infos, Ideen aber vor allem auch Fotos versorgen, so dass wir es schade finden würden, wenn die Öffentlichkeit diese tollen Bilder und Geschichte nicht zu sehen und lesen bekommen würde“, erläutert er

Das Verlegerteam sichtete dieses Mal 300 Bilder. 150 schafften es in den neuen Band. „Das ist tatsächlich neuer Rekord“, so Nico von Hausen. Besonders viele hat erneut der Oldesloer Hobbyhistoriker Erwin Doeubler beigesteuert. Aus seinem Fundus stammen allein 60 Bilder von alten Straßenzügen und Ansichten, Bilder vom Schloss Blumendorf und vom Gebäude der Theodor-Mommsen-Schule. „Mit Erwin Doeubler haben wir seit Jahren ein tolles Verhältnis. Was er uns an Bildmaterial zur Verfügung stellt, ist einfach nur klasse“, freut sich Nico von Hausen über die enge Zusammenarbeit mit dem Hobbyhistoriker.

Ralf Klesch sorgte in dieser Ausgabe dafür, dass das Thema Kleingärten in Bad Oldesloe mit einem kleinen Einblick präsentiert wird.

Dem Sport in der heutigen Kreisstadt widmet sich ein großer Artikel über die bewegte Geschichte des Tennis- und Hockeyclubs „Blau-Weiß“ e.V.. Enthalten sind in diesem Teil des neuen Bandes zum Beispiel auch Bilder vom Tenniszirkel aus dem Jahre 1913. Der THC hat auch die Ehre, dieses Mal auf dem Titelblatt zu sehen zu sein. Es handelt sich dabei um eine Aufnahme aus dem Jahre 1954, als ein sportlicher Vergleich der Tennis-Landesverbände Hamburg, Niedersachsen, Nordwest (Bremen) und Schleswig-Holstein hunderte Zuschauer an die bekannten Tennisplätze im Kurpark lockte.

Hockeyspiel im Travestadion

Im Travestadion fand außerdem zum Beispiel 1950 ein Hockey-Punktspiel gegen Phönix Lübeck statt. „Das ist eine Rarität und ein seltener Anblick, denn Hockey wurde im Travestadion wirklich nicht oft gespielt“, weiß Nico von Hausen dank der Infos von Carsten Gehrke, dem heutigen Vorsitzendes des THC, zu berichten.

Die Feuerwehrmänner Ernst-Günter Schütz und Paul-Otto Ehrich verrichten zwar keinen aktiven Dienst mehr, doch steuerten sie private Bilder für das Buch bei. So bekommt man einen kleinen Einblick in die Historie des Feuerwehrwesens in Bad Oldesloe. Dr. Manfred Brembach hat außerdem einen Beitrag zur Sohlgleite am Exer geschrieben und mit Bildern ausgestattet.

Ein paar besondere Impressionen trug Holger Benz bei, denn von seinen Eltern und Großeltern bekam er unzählige historische Aufnahmen. Bilder vom Oldesloer Kurhaus kurz vor und während des Abrisses im Jahre 1938 wurden ebenso abgedruckt wie das Oldesloer Rathaus mit Hakenkreuzfahne und einem Umzug ein Jahr später. „Auch wenn man heute die Symbole auf den Bildern jener Zeit am besten nicht mehr sehen möchte, beschreiben sie dennoch ein Kapitel unserer Geschichte, eine mahnende Erinnerung sozusagen“, so Nico von Hausen.

Die letzte Seite ziert – passend zur Weihnachtszeit – ein Bild vom Marktplatz mit Weihnachtsbaum aus dem Jahre 1938.