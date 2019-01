Lübeck : Eiszauber: Bahn frei!

Freitag startet das coole Vergnügen auf dem Markt / Winterwald am Schrangen bis Ende Februar.

von shz.de

08. Januar 2019, 14:33 Uhr

Kaum sind die Buden des Weihnachtsmarktes verschwunden, wird auf dem Markt schon wieder kräftig aufgebaut: Diesen Freitag beginnt mit einer bunten Show der Eiszauber. Auch in diesem Jahr ist der Bereich überdacht, für Zuschauer gibt es ein warmes Zelt. Um 17 Uhr wird der „Stadtwerke-Lübeck-Eiszauber“ auf dem Markt eröffnet.

Bis dahin wartet aber noch Arbeit auf das Team von der Georgs Event GmbH. Die Kühlschlangen müssen verlegt werden, dann kann ganz langsam Wasser auf der Bahn eingefroren werden. Ob die Eisfläche gelungen ist, werden am Freitag ab 17 Uhr die Läuferinnen vom „Rostocker Eislaufverein“ mit einem Showprogramm testen. Anschließend ist bis in den Abend die 800 Quadratmeter große Eisbahn für alle kostenlos. Ein Feuerwehr fehlt auch nicht. Es gibt neben Gastronomie-Ständen auch ein Kinderkarussell und montags, donnerstags und samstags einige Stände des Wochenmarktes.

Neu ist der „Stadtwerke- Eisstock-Cup“ ab 7. Februar. Teams aus jeweils fünf Personen können antreten. Anmeldungen sind auf der Homepage www.swhl.de möglich. Den drei besten Gruppen winken Geldpreise von 1000, 300 und 200 Euro.

Damit nicht genug: Auch der Lübecker Winterwald öffnet seine Tore. Nach dem erfolgreichen „Sternenwald“ eröffnet Veranstalter Mike Hasemann von heute an bis zum 24. Februar zum zweiten Mal den „Lübecker Winterwald“ auf dem Schrangen. Damit präsentieren sich zeitgleich zwei Events in der Lübecker Innenstadt.

Der Eiszauber auf dem Marktplatz begeistert vor allem die jugendlichen Besucher mit der überdachten Eisbahn, während der Winterwald mit etlichen Überraschungen und Veranstaltungen auf dem Schrangen einlädt. Mike Hasemann hat mit dem Lübecker Winterwald ein besonderes Konzept geschaffen. Die Gäste dürfen sich zu jeder vollen Stunde auf ein buntes Schneetreiben im winterlich dekorierten Wald freuen. LED-Eiszapfen, geschützte Feuertonnen und vieles mehr sorgen für eine Atmosphäre der Extraklasse. Standhaft geblieben ist der beleuchtete zwölf Meter hohe Sternenbaum mit Blick auf die Marienkirche und bietet damit ein einzigartiges Fotomotiv.

In der Winterhütte trifft man sich zu kalten und heißen Getränken. Viele Sitzplätze in der warmen Hütte und in der vermeintlich freien Natur vermitteln den Eindruck eines Besuchs im echten Winterwald. Die Gäste dürfen sich jeden Donnerstag auf eine Afterwork-Lounge freuen. Am Wochenende trifft man sich zur Hütten-Gaudi mit den schönsten Après-Ski-Hits. Geplant sind weitere Attraktionen von Sponsoren und Partnern, die ihren Platz im Herzen von Lübeck auf dem Schrangen finden werden. Unterschiedliche kulinarische Attraktionen findet man rund um den Sternenbaum.

>Die Eisbahn ist bis 24. Februar geöffnet, montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr, samstags ab 10 und sonntags ab 11 Uhr. Vormittags können sich Schulklassen beim Veranstalter ulfertgeorgs@gmx.de anmelden. Kosten: 3 Euro, für Kinder und Jugendliche 2,50 Euro. Schlittschuhe können für 3 Euro vor Ort geliehen werden. Auf dem Eis besteht Handschuhpflicht. Für die kleinen Eisläufer stehen Lauflernpingune und -bärchen bereit.







>Der Winterwald ist bis zum 24. Februar mittwochs bis sonnabends von 12 bis 22 Uhr, sonntags nach Wetterlage, 12 bis 20 Uhr, geöffnet.