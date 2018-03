Eiswind beschert den Wehren viel Arbeit

von shz.de

19. März 2018, 06:00 Uhr

Ein eisiger Ostwind fegte am Wochenende mit starken Böen übers Land und hat den Freiwilligen Feuerwehren in Stormarn eine turbulente Einsatzlage gebracht: Zahlreiche Bäume stürzten um, Dachziegel flogen weg und in Großhansdorf wehten Teile einer Photovoltaikanlage vom Dach.

Insgesamt hatte die Integrierte Regionalleitstelle Süd (IRLS Süd) in Bad Oldesloe am Wochenende vierzig Einsätze notiert. Großhansdorf und Ahrensburg waren eindeutig die Schwerpunkt – die Wehren mussten dort zahlreiche Einsätze absolvieren.