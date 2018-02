Eiskunstlaufen : Eisprinzessin aus Meddewade

Erfolgreich nicht nur auf Kufen: Malu Chayenne Heß läuft heute für den HSV und macht Werbung für einen Discounter.

Malu Chayenne Heß aus Meddewade hat ihren Titel bei der Hamburger Junioren Meisterschaft verteidigt. Nun ist die 19-jährige Eiskunstläuferin drei Mal Siegerin in Folge.

Außerdem hat sie die Schule gewechselt und besucht nun in Hamburg-Langenhorn die Oberstufe der Stadtteilschule am Heidberg (Eliteschule des Sports), wo sie im kommenden Jahr ihr Abitur machen will. Dort wird sie sportlich noch viel mehr unterstützt und Malu kann ab sofort wieder täglich zum Training zur Hamburger Volksbank Arena und in die Eishalle Farmsen gehen, was in der letzten Zeit nicht mehr möglich war. Malu begann bereits im Alter von sechs Jahren mit dem Eiskunstlaufen und nahm zuerst in der Eishalle in Timmendorfer Strand privaten Eiskunstlauf-Unterricht.

Da es in Timmendorfer Strand keinen „Eiskunstlauf-Verein“ gab, durfte sie 2005 als erste „Timmendorferin“ mit einer Sondergenehmigung an ihrer ersten Eiskunstlauf-Meisterschaft, „Hamburger Mini-Hummel“, teilnehmen. Obwohl sie damals nur im Mittelfeld landete, war es für die blonde Meddewaderin eine große Erfahrung, sich mit den meist etwas älteren Kindern aus dem gesamten norddeutschen Raum messen zu können. Schließlich orientierte sie sich ganz nach Hamburg und läuft dort inzwischen für den Hamburger Sport Verein (HSV). Trotz des eigentlich wenigen Trainings im Laufe der Jahre hat sie einige schöne Erfolge, wie zum Beispiel den Sieg beim Hamburger Michel im Showwettbewerb, als auch die Siege bei den Hamburger Meisterschaften erlaufen. Seit vier Jahren wird Malu Heß nun regelmäßig zu Schauläufen in ganz Norddeutschland gebucht. „Das macht mir besonders viel Spaß, denn dabei kann ich auf dem Eis meiner Fantasie, dem tänzerischen Potenzial und Ausdruck zur Musik freien Lauf lassen“, erläutert die 19-jährige „Kufen-Queen“.

Außerdem ist Malu zurzeit als großer Pappaufsteller bundesweit in allen Filialen im Eingangsbereich des Marken-Discounters Netto zu sehen, der Partner des Olympia Teams Deutschland für bewusste Ernährung ist und Malu aus vielen Models ausgewählt hat.