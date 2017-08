Bargteheide : Einmal Nordkap und zurück – für die Integration

vergrößern 1 von 1 Foto: meier 1 von 1

Eine Reise ins Abenteuer planen Jörn Brücken und Fabian Josten von der gemeinnützigen tohus GmbH in Bargteheide. Die Straßensozialarbeiter haben dafür das Projekt „All inclusive Crew“ ins Leben gerufen. Es geht ihnen um ein gemeinsames Erlebnis für Menschen mit und ohne Behinderungen. Die Reise soll bis zum Nordkap und rund um die Ostsee führen.

Die Gemeinsamkeit beginnt aber schon jetzt, und dafür werden noch Helfer gesucht. Denn zunächst muss ein alter VW-Bus fit für die Reise gemacht werden. „Dafür suchen wir Leute, die Lust aufs Schrauben haben“, sagt Brücken. Gesucht wird auch eine Garage, wo das ins Werk gesetzt werden kann.

Denn das ist eine der Teilnahmebedingungen für diese Rallye. „Das Auto muss über 20 Jahre alt sein und nicht mehr als 2000 Euro kosten“, sagt Brücken. Der T 4 ist bereits vorhanden, er ist 23 Jahre alt und hat 250 000 Kilometer auf dem Tacho. Weitere Bedingungen sind; Es dürfen kein Navi oder GPS beSnutzt werden und Autobahnen sind tabu.

Die 7500 Kilometer lange Strecke führt durch zehn Länder, der Rückweg über Russland und das Baltikum. 16 Tage sind eingeplant. Gestartet wird am 16. Juni 2018 in Hamburg. Übernachtet wird in Zelten. Es ist also eine alternative Rallye, bei der auch die Wohlfahrt eine Rolle spielt. Für die Teilnahme wird für ein Team eine Anmeldegebühr von 750 Euro fällig, die für soziale Projekte gespendet wird. Außerdem müssen möglicherweise Ersatzteile für den betagten Bulli finanziert werden. „Wir hoffen, dass wir das mit Spenden finanzieren können“, sagt Brücken. Bei der gleichen Tour mit 202 Teams kamen 2016 immerhin 386 000 Euro zusammen, die etwa für die Vereine Deutsche Lebensbrücke oder Arche gespendet wurden. Vier Gruppenmitglieder mit psychischem Unterstützungsbedarf aus Bargteheide zählen zum Team. Ziel des Projektes sei die Inklusion dieser Menschen in die Zivilgesellschaft, sagt Brücken: „Es geht um die Integration von Leuten, die einen hohen Inklusionsbedarf haben.“

Gesucht werden auch Helfer die das Projekt begleiten, etwa durch Fotos und Pressearbeit oder durch Organisation von Flohmärkten oder Spenden-Partys zur Finanzierung beitragen.



