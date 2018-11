Eingrooven für die beiden Oldesloer Gospelnächte

Nathalie Dorra ist eine begehrte Bühnenpartnerin. So sang sie schon mit Stars wie Jan Delay, George Michael, Roger Cicero oder vor allem auch Udo Lindenberg. Aktuell sind die Mitsänger der ehemaligen „The Voice“ Teilnehmerin ein bisschen weniger populär – zumindest überregional. Denn Dorra probt mit dem Jugendchor der evangelischen Kirchengemeinde Bad Oldesloe für die Gospelnächste am 30. November (20 Uhr) und 1. Dezember (18 Uhr). Die Workshops mit Gaststar gehören beim Chor schon fest zur Tradition. Die Konzerte finden wie gewohnt in der Peter-Paul-Kirche statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei uns im Kundencenter.