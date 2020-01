Ahrensburg : Einen Sarg selber bauen

Hospizverein Ahrensburg bietet Möglichkeit, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.

Avatar_shz von shz.de

26. Januar 2020, 11:51 Uhr

Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Für alle, die eine praktische Herangehensweise bevorzugen, bietet der Hospizverein Ahrensburg eine handwerkliche Variante: Sein letztes Haus selber bauen – ein Sargbau-Projekt. Erstmals fand es 2018 mit großem Erfolg statt, in diesem Jahr soll der Workshop gleich zwei Mal angeboten werden.

Basierend auf einer Idee aus Neuseeland bauen und dekorieren die Teilnehmer an sechs Abenden ihren eigenen, personalisierten Sarg, angeleitet von einem Tischler und zwei ehrenamtlichen Begleiterinnen des Hospizvereins Ahrensburg.

Mit dieser Idee möchte der Hospizverein Ahrensburg Menschen erreichen, die bereit sind und Interesse haben, sich dem Thema Tod und Sterben ganz unmittelbar und eher unkonventionell zu widmen – und die Spaß am Arbeiten mit Holz haben. Die Teilnehmer bauen und tischlern ihren eigenen Sarg, sprechen über das Leben und das Sterben, darüber, was jeder und jedem wichtig ist. Sie treffen und arbeiten gemeinsam mit anderen Menschen, die sich in diesem Moment auch mit diesem Thema auseinander setzen. Die Särge werden im Anschluss an den Workshop mit nach Hause genommen, wo sie als Bank, Regal oder auch als Schrank Platz finden können.

Ort des Geschehens ist Holz-Land Wulf in Ahrensburg. Die Kosten des Workshops von rund 250 Euro sind reine Materialkosten, die Anmeldung ist erst verbindlich, wenn 50 Euro angezahlt worden sind.



Anmeldung: Hospizverein Ahrensburg, Telefonnummer (04102) 69 11 25, oder per E-Mail-Adresse kontakt@hospiz-ahrensburg.de .