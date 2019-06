Eine Tradition lebt

Schützenverein Klein Wesenberg feiert 100. Geburtstag

Klein Wesenberg | „Bei uns wird noch richtig gefeiert“, sagt Andreas Möller, Vorsitzender des Schützenvereins. Und erst recht, wenn der Traditionsverein seinen 100. Geburtstag begeht. „Wir lassen es uns nicht nehmen, ein ganz großes Fest zu organisieren“, ergänzt Schatzmeister Hans-Walter Horn. Zwar sei es heutzutage immer schwieriger, die Menschen aus dem Haus zu locken, das Angebot allseits sei einfach zu groß, der große Boom der 1970er Jahre sei leider vorbei, aber trotzdem gestalte der Klein Wesenberger Schützenverein immer noch eines der größten Schützenfeste kreisweit. Darauf sei man mit Recht stolz, denn man engagiere sich wirklich mit Herzblut, sei eine „tolle Gemeinschaft“. Immer noch ist der Schützenverein mit 260 Mitgliedern (davon 72 Damen und 42 Jugendliche) einer der größten (und mit seinen 100 Jahren auch einer der ältesten) im Kreis Stormarn.

Heute und morgen wird das Jubiläum mit befreundeten Vereinen aus Stormarn und Lübeck, mit Gästen aus Politik und Verwaltung, Freunden, Förderern und natürlich den Bürgern in den Klein Wesenberger Tannen gefeiert. Heute um 16 Uhr wird der Festplatz „eröffnet“. Ab 16.30 Uhr gibt es Live-Musik von der Jugendband „Audiosturm“. Hektor der Zauberer wird ab 17 Uhr für beste Unterhaltung für die kleinen Gäste sorgen. Bei der Organisation helfen die gesamte Dorfgemeinschaft und die Freiwillige Feuerwehr natürlich tatkräftig mit. Fahrgeschäfte und Buden sorgen für das Festambiente. Bei freiem Eintritt - anlässlich des 100. Jubiläums - heißt es am Sonnabend ab 20 Uhr: Schlager-Party mit den besten Hits aller Zeiten mit Königsproklamation. Das amtierende Königspaar Tamara Möller und Jörn Andresen gibt ihre Königskette an die neuen Schützenkönige ab. Nach dem Zelt-Gottesdienst mit dem Chor der Kantorei zu Klein Wesenberg am Pfingstsonntag um 10 Uhr treffen sich die Schützen mit den befreundeten Vereinen um 15 Uhr am Heideweg zum Festumzug durch das Dorf bis zum Festplatz. Erwartet werden fast alle Stormarner Schützenvereine. Nach dem Umzug gibt es Musik und Tanz im Festzelt. Bein einer Wurst-Tombola können Preis gewonnen werden. Ab 21 Uhr startet die Mega-Pfingst-Party mit DJ Stephan Nanz und DJ Jay O Gee. „In den letzten Jahren hatten wir bei der Party rund 500 Gäste, diesmal rechnen wir natürlich zum Jubiläum mit weitaus mehr. Jeder ist zum Feiern willkommen“, so Andreas Möller weiter.