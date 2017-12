Großensee : Eine Sitzung im Zeichen süßer Feuerwehrhäuschen

vergrößern 1 von 1 Foto: hfr 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 21.Dez.2017

Freude bereiteten die beiden Jugendfeuerwehr-Kameradinnen Saskia und Lena den Gemeindevertretern und Großensees Bürgermeister Karsten Lindemann-Eggers, als sie zu Beginn der letzten Sitzung in diesem Jahr zwei Lebkuchen-Feuerwehrhäuschen überreichten. Diese hatten sie mit ihren Kameraden drei Tage zuvor beim gemeinsamen vorweihnachtlichen Plätzchenbacken selbst gestaltet. Dazu sagten Sie ihren Gruß auf: „Lieber Gemeinderat von Großensee, wir kommen mit einem Anliegen: Wir, die Jugendfeuerwehr, wünschen uns ein neues Gerätehaus mit eigenem Lehrraum und Damentoiletten. Wir haben noch Plätzchen gebacken, um die Gedanken anzutreiben. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihre Jugendfeuerwehr Großensee.“

Die Gemeindevertreter hatten mit 16 Tagesordnungspunkten eine Menge Arbeit vor sich. Unter anderem wurde vorgeschlagen, sich an das Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen anzuschließen. Es folgten Beratungen zu einem Bebauungsplan, zu den außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde, zum Antrag der CDU-Fraktion und zum Einnahmen- und Ausgabenplan der Freiwilligen Feuerwehr. Den größten zeitlichen Rahmen erforderten die Beratungen und Abstimmungen zur Haushaltssatzung 2018 einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan, Finanz- und Investitionsplan..

Auch Interessantes war dem Bericht des Bürgermeisters zu entnehmen: Die Gemeinde hat jetzt mit Grossensee.eu eine neue Homepage im Internet. Diese sei mit angeforderter Mitwirkung der Vereine und Gruppen des Ortes durch ehrenamtliche Mitarbeiter zu einem aussagekräftigen, schönen und repräsentativen Informationsportal für Großensee gemacht worden, wofür es den Machern großen Dank gebührt.

Das Interesse der Bürger mit mehreren Anliegen war groß. So geriet die Bürgerfragestunde etwas länger als sonst. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel trugen vor, dass es mit der Anschaffung eines zu Rettungs- und Bergungseinsätzen erforderlichen Spezialbootes nun wirklich dringlich sei, auch die Hydrantenpflege an verschiedenen Stellen des Ortes müsse verbessert werden. In einer anderen Frage ging es um das mittlerweile verkleinerte Platzangebot für Veranstaltungen im Dörphus, was aus der erforderlichen Unterbringung einer Vorschulgruppe des Kindergartens in einem der Räume resultierte. Dadurch müssten Veranstaltungen zum Teil nun in die Sporthalle verlegt werden, was Unmut bei den Mitgliedern des Sportvereins hervorrufe. Eine Gruppe, die sich als „Interessengemeinschaft Dorfmitte“ vorstellte, meinte, dass es in Zusammenhang mit einem in ihrer Straße verfügten Parkverbots und den dazu zu klärenden Fragen ein Problem in der Kommunikation mit der Amtsverwaltung und dem Bürgermeister gäbe. Bürgermeister Karsten Lindemann-Eggers und Gemeindevertreter gaben zu allen Punkten ausführliche Erläuterungen und fassten sogar die baldmögliche Durchführung einer Bürgerversammlung ins Auge.