Bad Oldesloe : Eine Senioren-WG dreht auf

Mit ihrem turbulenten plattdeutschen Stück „Champagner to’n Fröhstück“ ist die Oldesloer Bühne sechs Mal im Kub zu Gast.

Die Oldesloer Bühne steht immer noch ein wenig unter Schock durch den plötzlichen Tod von Peter Clasen, der im vergangenen Dezember kurz nach der Premiere des Weihnachtsmärchens verstarb. Der beliebte Schauspieler und Urgestein der Oldesloer Bühne hinterließ nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen eine riesengroße Lücke, die nicht zu füllen ist.

Peter Clasen verstarb im Alter von 74 Jahren während des Bühnenaufbaus und die Vereinsmitglieder fielen zunächst in ein tiefes Loch der Trauer und Hilflosigkeit. Doch dann erfuhr der Verein Hilfe und Zuspruch von vielen Seiten und nun geht es bei der Oldesloer Bühne trotz allem weiter, was ja auch ganz im Sinne des stets lebenslustigen und humorvollen Peter Clasen gewesen wäre.

Mit ihrem aktuellen plattdeutschen Stück „Champagner to’n Fröhstück“, das am Sonnabend, 3. März, um 19 Uhr im Kub-Saal seine Premiere feiert, steht das Älterwerden im Fokus und alle Probleme, die es für Senioren so mit sich bringen kann. Die Komödie von Michael Wempner ist gespickt mit Situationskomik und zeigt, dass es nie zu spät ist, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Die beiden Senioren Valentin (Henning Moss) und Marie (Hannelore Garber) sind aus unterschiedlichen Gründen von Zuhause geflüchtet und treffen sich zufällig bei einer Wohnungsbesichtigung. In ihrer Not beschließen sie, gemeinsam einzuziehen. Doch das ungewohnte Zusammenleben der beiden eigenwilligen Alten gestaltet sich schwieriger, als erwartet.

Maries Tochter Sophie (gespielt von Jeanette Schroth) und Valentins Sohn Lucas (Rainer Wilken mit wilder Lockenperücke) haben nur wenig Verständnis für diese merkwürdige „Rentner-WG“ ihrer Eltern. Außerdem gibt es da noch die neugierige Nachbarin Frau Boisen – eine Paraderolle für Heike Gräpel – die sich überall reinmischt und schnell mit Kuddl Knoop (Manfred Thomsen), dem besten Freund von Valentin, aneinandergerät. Trotz aller Widrigkeiten versuchen Marie und Valentin sich ein gemütliches Heim zu schaffen, und beim Einrichten mit alten Möbeln vom Sperrmüll fängt der Ärger dann erst so richtig an.

Ingeburg Büll-Meynerts ist mit 74 Jahren die Älteste im Ensemble und zum ersten Mal bei der Oldesloer Bühne mit dabei. „Eigentlich kam ich im vergangenen Jahr mal vorbei, um mitzuspielen und wurde gleich mit der Regie beauftragt“, erzählt die ehemalige Lehrerin, die früher an der Masurenwegschule auch viel im musischen Bereich gearbeitet hat und das letzte mal vor 50 Jahren auf einer Studentenbühne in Kiel stand. Doch da sie bestens Platt spricht und bereits Aufführungen an der Schule organisiert hat, wurde sie gleich als Regisseurin eingesetzt. „Wir haben uns schnell zusammen gerauft“, sagt Büll-Meynerts, die das Ensemble allerdings kurzfristig noch einmal umbesetzen musste, weil die Hauptdarstellerin einen Rückzieher machte und die als Souffleuse vorgesehene Hannelore Garber einsprang.

„Tja, ich habe immer die Rollen von den Ollen“, lacht die 68-Jährige, die seit 25 Jahren im Verein aktiv ist. Dass ihr nun plötzlich die Hauptrolle zufiel, kann die Seniorin nicht verunsichern, und das, obwohl die Probenzeit denkbar kurz war. „Wir haben erst vor vier Monaten festgelegt, welches Stück wir überhaupt spielen wollen. Seitdem hatten wir nur 28 Proben für 120 Spielminuten, das ist aller Ehren wert“, betont die Regisseurin. Ein kleines Problem war auch, dass nicht alle Spieler von Haus aus Platt sprechen und Vokabeln lernen mussten, so wie Ines Lachs, die die Hauswartin Frau Koslowski spielt. Aber auch im Blaumann spielt die zierliche 49-Jährige ganz souverän. „Ich habe von Arzthelferin über Hure bis zur Hauswartin fast schon alles gespielt“, betont Ines Lachs und schwingt ihren Werkzeugkoffer auf die Bühne. Auf der steht Gerd Mahrt zum ersten Mal, der 65-Jährige ist von Haus aus Techniker und hilft seit einem Jahr hinter den Kulissen mit. Jetzt spielt er in einer kleinen Rolle einen Polizisten, aber immerhin ist Plattdeutsch auch seine Muttersprache. Viel zu tun hat er als Kommissar Petersen nicht, denn alles findet natürlich sein Happy End.

>Premiere von „Champagner to'n Fröstück“ ist am Sonnabend, 3. März, um 19 Uhr, im Kultur- und Bildungszentrum (Kub), Beer-Yaacov-Weg.

Weitere Aufführungen sind am:

Sonntag, 4. März, 18 Uhr

Donnerstag, 8. März, 20 Uhr

Freitag, 9. März, 20 Uhr

Sonnabend, 24. März, 19 Uhr

Sonntag, 25. März, 18 Uhr



❏Karten gibt es im Vorverkauf bei Mirus Augenoptik, bei Pareibo und in der Stadtinfo. Reservierungen unter E-Mail: karten@oldesloerbuehne.de, oder Tel. 0157-32970808.