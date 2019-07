Eine Sache von Sekunden

Junge (2) bei Freizeit ertrunken: Auch am dritten Verhandlungstag bleiben viele Fragen offen

Hoisdorf/Lübeck | Der Tod des kleinen Malte (Name geändert) hat das Leben der Eltern, seiner Erzieherinnen und Betreuer der Hamburger Kita „Schatztruhe“ für immer verändert. Das Amtsgericht Ahrensburg beschäftigt sich mit der Frage, ob sein Ertrinken hätte verhindert werden können oder ob es ein tragischer Unfall war.

Angeklagt ist die 33-jährige Erzieherin Martina S. (Name geändert) aus Hamburg, die gemeinsam mit sechs weiteren Betreuerinnen die Aufsichtspflicht bei einem Kita-Ausflug nach Hoisdorf hatte. Es sollten fröhliche Tage für die 19 Kita-Kinder im Jugenheim Lichtensee werden. Doch gleich am Ankunftstag, am 18. Juli 2016, geschah das schlimme Unglück.

Der zweijährige Malte verschwand plötzlich aus dem Blickfeld der Erzieherinnen. Trotz einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte der Junge erst Stunden später von der Feuerwehr aus dem seichten Wasser des kleinen Badesees gezogen werden. Auch am dritten Verhandlungstag bleiben viele Fragen offen. Warum wurde das Verfahren rund ein Jahr nach dem tragischen Unglück eingestellt und dann wieder aufgenommen? Und warum sitzt nur eine von insgesamt drei für die Aufsicht des kleinen Jungen verantwortlichen Erzieherinnen auf der Anklagebank?

Fest steht, dass Martina S. nicht die alleinige Aufsichtspflicht hatte, sondern ebenfalls die beiden Kolleginnen. Eine machte vor Gericht bereits von ihrem Aussageverweigerungsrecht Ge-brauch. Die andere ist aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht aussagefähig. „Meine Mandantin kann nicht damit leben, dass sie die alleinige Verantwortung übernehmen soll“, erklärt Anwältin Gabriele Heinecke.

Warum verschwand also der kleine Junge plötzlich aus dem Sichtfeld der Erzieherinnen? Hatten das Gebüsch und die Bäume verhindert, dass das Verschwinden des Kindes bemerkt wurde?

Martina S. beteuert, nur für ein paar Sekunden ein paar Kescher vom Boden aufgehoben zu haben. „Sie war sich sicher, dass er noch da steht, wo sie ihn einen Moment vorher gesehen hatte“, so ihre Anwältin. Wenn die Angeklagte alles getan habe, was ihr möglich war, wenn sie all ihren Pflichten nachgekommen sei – wozu auch das Aufräumen gehöre – könne sie strafrechtlich nicht verfolgt werden. Warum war der See nicht gesichert? „Es ist kein Wunder, dass da auch wegen der grünen Entengrütze mal ein Kind reinfällt“, betont die Anwältin.

Im Raum schwebt auch die Frage, warum das Gelände des Jugendheimes erst nach dem Tod des Zweijährigen eingezäunt wurde. Ist es öffentlicher Grund, oder ist das Jugendheim oder sein Träger für unterlassene Sicherungsmaßnahmen verantwortlich? Wie viel Schuld trifft die beiden Erzieherinnen? „Die Verantwortlichkeit liegt vielleicht auch bei anderen“, merkt die Verteidigerin an. Richterin Silke Freise ergänzt: „Die Hauptverhandlung hat zu Tage gebracht, dass auch andere beteiligt waren – nicht nur die Angeklagte allein.“ Der See, in dem Malte ertrank, sei – so Staatsanwalt Markus Hartmann – „ein See, der seine Gefahren verschwiegen hat“. Es sei hochgradig gefährlich gewesen.

Das „Unfassbare gemeinsam bewältigen“ wäre für die Verteidigerin das beste Mittel, um auch die Eltern des kleinen Malte endlich zur Ruhe kommen zu lassen. Die Vorsitzende weist darauf hin, dass – auch wenn in diesem Prozess kein Urteil falle – es möglich sei, dass die beiden Kolleginnen angeklagt würden oder gar ein Verfahren gegen den Träger des Jugendheims oder die Gemeinde eingeleitet werden könne.

„Vielleicht würden wir hier alle gar nicht sitzen, wenn die Kita mit den Eltern in Kontakt getreten wäre. Sie haben sich komplett allein gelassen gefühlt“, so die Vertreterin der Nebenklage. Es gehe den Eltern gar nicht um eine Bestrafung, sondern darum, dass jemand Verantwortung übernehme. Sie wisse, dass ein Gespräch nicht einfach sei, aber es gebe dafür schließlich professionelle Hilfe.

Dann wird der Prozess unterbrochen – in der Hoffnung, dass alle Parteien sich noch einmal besprechen und tatsächlich noch eine Einigung zu diesem späten Zeitpunkt durch Mediation erreicht wird. So wünscht es sich auch die Vorsitzende: „So ermöglichen wir es vielleicht allen, etwas besser abzuschließen. Die psychische Belastung wird wahrscheinlich ein Leben lang bleiben.“







>Der Prozess wird am Montag,

15. Juli, um 12 Uhr fortgesetzt.