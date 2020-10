Reinbek : Eine neue Asphaltdecke für die Kampstraße

Vom 15. bis zum 23. Oktober wird in der Kampstraße in zwei Bauabschnitten gebaut.

12. Oktober 2020, 12:10 Uhr

Vom kommenden Donnerstag, 15. Oktober, an finden Bauarbeiten in der Kampstraße zwischen Schönningstedter Straße und „Auf dem Großen Ruhm“ statt. Bis voraussichtlich Freitag, 23. Oktober, bekommt die Straße eine neue Asphaltdecke. „Um die Zufahrt sowohl für den Ostlandring als auch für den Schlesier Weg zu gewährleisten, erfolgt die Sanierung der Straße in zwei Bauabschnitten“, teilt Stadtsprecherin Penelope Friebel mit. Lediglich mit dem Baubeginn am Donnerstag, 15. Oktober, finde eine Vollsperrung statt, um den alten Asphalt abzufräsen.

Während der gesamten Arbeiten soll der Ostlandring sowie der Schlesier Weg laut Stadt für alle Verkehrsteilnehmer befahrbar bleiben. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt für diesen Zeitraum über die Schönningstedter Straße (L 222), Prahlsdorfer Weg, Klaus-Groth-Straße, Kampstraße und Auf dem Großen Ruhm sowie umgekehrt. Für Dienstag, 20. Oktober, sind die Asphaltierungsarbeiten in beiden Bauabschnitten geplant.

An den darauf folgenden Tagen finden noch Restarbeiten statt. „Um sicherzustellen, dass der Asphalt sachgemäß aushärtet, aber auch um hartnäckige Flecken an Fahrzeugen als auch an Kleidungsstücken zu vermeiden, darf die frisch asphaltierte Fahrbahn für 48 Stunden weder befahren noch betreten werden“, führt Penelope Friebel weiter aus. Aufgrund der Wetterlage oder anderer Hindernisse könne es aber zu zeitlichen Verschiebungen kommen.