Duvenstedter Brook : Eine Nacht unter Kranichen

Naturfotograf Knut Fischer zeigt eindrucksvolle Bilder samt Film über den Kranich und gewährt Einblicke in das Leben dieses faszinierenden Vogels.

Avatar_shz von shz.de

24. Juli 2020, 14:26 Uhr

Der Naturschutzbund zeigt von morgen, 26. Juli, an bis zum 23. August im Duvenstedter Brook-Hus eine Naturfoto-Ausstellung mit Film von Knut Fischer.

Fans der Naturfotografie können sich auf eine eindrucksvolle Ausstellung freuen. Naturfotograf Knut Fischer zeigt dort unter dem Titel „Eine Nacht unter Kranichen“ Fotos sowie einen Film. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung wird am Sonntag um 12 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Hierfür bittet der Nabu unbedingt um Voranmeldung unter (040) 697089-0.

Die Ausstellung im BrookHus gibt einen Einblick in das Leben des faszinierenden Kranichs. Die Bilder zeigen seine Eleganz, sein vornehmes Schreiten und vor allem seinen wunderbaren Tanz. Für viele Menschen ist der Kranich ein Symbol des Glücks und Sinnbild für Vorsicht, Wachsamkeit und Klugheit. Acht Jahre lang war der Fotograf dem majestätischen Vogel auf der Spur. Er freute sich, wenn sie im März aus ihren Winterquartieren nach Deutschland zurückkamen. Beobachtete sie in ihren Revieren. War dabei, als die kleinen Küken schlüpften. Hielt es in Bildern fest, wie sie aufwuchsen, fliegen lernten und sich auf ihre große Reise in den Süden vorbereiteten.

Knut Fischer, Jahrgang ’59, beschäftigt sich seit 2010 intensiv mit der Naturfotografie. Aufgewachsen im Spreewald, erkannte er schon bald seine Liebe zur Natur. Heute, wohnhaft in Leipzig, versucht er, diese in seinen Bildern festzuhalten. Als Ausgleich zum beruflichen Alltag findet Knut Fischer in der Naturfotografie viel Ruhe und Entspannung. Dabei fasziniert ihn vor allem das Entdecken und Erleben in der freien Natur. Gern ist er allein unterwegs, denn wenn kein Gespräch und keine Ablenkung den Moment stören, entstehen die wirklich guten Bilder. Die Wildlife-Fotografie steht für ihn im Vordergrund. Das heißt, es werden nur Tiere in freier Wildbahn fotografiert, also keine in Wildgehegen, Falknereien oder Zuchtanlagen eingesperrten Tiere.

Sein großes Interesse gilt den majestätischen Kranichen, den farbenprächtigen Bienenfressern und dem blauen Juwel, dem Eisvogel. Er versucht, diesen wunderbaren Tieren so nah wie möglich zu sein und will in seinen Bildern deren Schönheit, aber auch Zerbrechlichkeit, zeigen. Er hofft, dass viele Menschen dadurch erkennen, wie schön und schützenswert die Natur ist und sich dafür noch mehr engagieren.



Die Ausstellung „Eine Nacht unter Kranichen“ ist vom 26. Juli bis zum 23. August 2020 im Brook-Hus im Duvenstedter Triftweg 140 zu sehen. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 13.30 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Montag und Samstag geschlossen. Für eine Teilnahme an der Vernissage am 26. Juli ist eine Anmeldung unter Ruf (040) 697089-0 erforderlich.