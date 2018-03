Kristine Bilkau stellt ihr neues Buch in einer moderierten Veranstaltung im Marstall vor

von Rolf Blase

26. März 2018, 15:32 Uhr

Erstmals wird es heute Literatur Live im Marstall in Zusammenarbeit mit NDR-Kultur geben. In der gemeinsamen Reihe vom Kulturzentrum Marstall und der Buchhandlung Stojan ist die vielversprechende Hamburger Autorin Kristine Bilkau zu Gast. In einer von NDR-Literaturredakteur Alexander Solloch moderierten Veranstaltung stellt sie ihren neuen Roman „Eine Liebe, in Gedanken“ vor. Der Radiosender zeichnet die Veranstaltung auf und strahlt sie am Sonntag, 1. April, in der Sendung „Sonntagsstudio“ um 20 Uhr aus.

„Eine Liebe, in Gedanken“ erzählt von Liebe und Lebenslügen, von den Hoffnungen und Träumen der im Krieg geborenen Generation, vom Gefühl des Aufbruchs und Umbruchs der 1960er Jahre. Kristine Bilkau hält uns einen Spiegel vor: Wie viel Intensität, Risiko und Schmerz lassen wir zu, wenn es um unsere Gefühle und Beziehungen geht?

Antonia und Edgar scheinen wie füreinander gemacht. Im Hamburg des Jahres 1964 teilen sie den Traum von einer Zukunft fern von ihrer Herkunft. Im Krieg geboren und mit Härte und Verdrängung aufgewachsen, wollen sie die Welt kennenlernen, anders leben und lieben als ihre Eltern. Edgar ergreift die Chance, für eine Außenhandelsfirma ein Büro in Hongkong aufzubauen. Toni soll folgen, sobald er Fuß gefasst hat. Nach einem Jahr der Vertröstungen löst Toni die Verlobung. Sie will nicht mehr warten und hoffen, sondern endlich weiterleben. Ihre beider Leben entwickeln sich auseinander, doch der Trennungsschmerz zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Biographien. Toni lebt in dem Konflikt zwischen ihren Idealen von Freiheit und Unabhängigkeit und dem Wunsch, sich zu binden, um Edgar zu vergessen. 50 Jahre später, nach dem Tod ihrer Mutter, fragt sich Tonis Tochter: War ihre Mutter gescheitert oder lebte sie, wie sie es sich gewünscht hat – selbstbestimmt und frei? Wer war dieser Mann, den sie nie vergessen konnte? Die Tochter will ihm begegnen, ein einziges Mal.

Kristine Bilkau wuchs in Hamburg auf, wo sie auch Geschichte studierte. Sie arbeitete als Journalistin für Frauen- und Wirtschaftsmagazine. 2009 war sie Stipendiatin der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin, 2010 erhielt sie das Stipendium des Künstlerdorfes Schöppingen und 2013 nahm sie an der Bayerischen Akademie des Schreibens des Literaturhauses München teil. 2015 erschien ihr erster Roman über den leisen sozialen Abstieg einer Kleinfamilie ins Prekariat. „Die Glücklichen“ wurde mit dem Franz-Tumler-Preis, dem Klaus-Michael-Kühne-Preis und dem Hamburger Förderpreis für Literatur ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt.

>Eintrittskarten: 10 Euro (zzgl. Gebühr) im Vorverkauf in der Buchhandlung Stojan.