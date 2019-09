Eine Kur für die Kirche

Innensanierung des Gotteshauses in Klein Wesenberg hat nach langer Verzögerung begonnen

von Frauke Schlüter

10. September 2019, 13:00 Uhr

Klein Wesenberg | Schon lange plante der Kirchengemeinderat der Ev. Kirchengemeinde Klein Wesenberg und Hamberge die längst überfällige Innensanierung des Gotteshauses in Klein Wesenberg. Doch die Abstimmungen mit den zuständigen landeskirchlichen Stellen zogen sich immer weiter in die Länge. „Nun liegt endlich die kirchenaufsichtliche Genehmigung vor und die Vergabe der Aufträge zur Einrüstung des Innenraumes, der Malerarbeiten, der Elektriker-Arbeiten, und der Zimmerleute und Maurer konnten erfolgen“, so Pastor Erhard Graf. Inzwischen steht das Gerüst, und die Orgel ist eingepackt.

Vom Hausanschluss bis in die Kirchturmspitze wird die elektrische Anlage erneuert und auf den heutigen Sicherheitsstandard gebracht. Der Innenraum erhält einen Erneuerungsanstrich. Erst nach Abschluss der genehmigten Arbeiten kann eine Generalreinigung der Orgel erfolgen. „Wenn nichts dazwischenkommt, kann die Architektin Ilka Guttenberg die Sanierungsarbeiten Ende September abschließen“, erklärt Graf. Zum Erntedankfest am Sonntag, 6. Oktober, soll der erste Gottesdienst in der frisch renovierten Kirche erfolgen. Solange finden keine Gottesdienste in Klein Wesenberg statt, und die Kirche kann auch nicht besichtigt werden.

Die schrittweise Sanierung der 1885 erbauten Klein Wesenberger Kirche hatte vor einigen Jahren so schön begonnen. Im Laufe der vergangenen Jahre wurden das Dach neu eingedeckt, das Umfeld rund um die Kirche verschönert, die Buntglasfenster aufwändig restauriert, der Opferstock restauriert, eine neue Heizung mit einem speziellen Lüftungssystem zur Schimmelbekämpfung eingebaut. Der vor sieben Jahren eigens für die Sanierung gegründete Bauverein mit seinen über 40 Mitgliedern setzt sich unermüdlich dafür ein, Spenden einzuwerben – und das mit Erfolg. Über 5000 Euro flossen bereits aus Mitgliedsbeiträgen ins historische Gebäude. Auch die Vergitterung des Turmaufgangs wurde durch den Bauverein finanziert, so dass das Gotteshaus zur „Offenen Kirche“ werden konnte. Gesetzliche Vorgaben, Leitlinien des Denkmalschutzes sowie fehlende Fachfirmen haben die Sanierungspläne dann allerdings für einige Zeit ins Stocken gebracht.

„Es ist schwer, Fachfirmen zu finden, die Erfahrung mit Kirchensanierungen haben“, meint Graf. Für viele Handwerker seien die Vorgaben der Denkmalspflege außerdem eine Nummer zu groß. Doch nun hatten die Bemühungen der kleinen Gemeinde Erfolg, und ein Ende der Arbeiten ist in Sicht.

Die Sanierungsarbeiten finden Rückhalt in der Bevölkerung und bei vielen Gästen des idyllischen Ortes an der Trave. Schließlich liegt das Gotteshaus, das 1885 nach einem Brand wieder neu aufgebaut wurde, direkt an der Via Baltica, dem norddeutschen Jakobsweg, der jährlich von weit über 1000 Pilgern begangen wird, wovon 100 bis 150 auch im Klein Wesenberger Gemeindehaus übernachteten. Für Pastor Graf ist die bald vollende Restaurierung der neugotischen Backstein-Kirche sicher ein schöner Abschluss seiner Tätigkeit als Pastor in der Gemeinde, die er seit 2008 mit viel Engagement und Leidenschaft für die Geschichte des kleinen Ortes ausübt. Ab 1. Januar 2020 geht er nämlich in den wohlverdienten Ruhestand.