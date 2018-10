Eine Herzensangelegenheit

„Jeden Tag Silvester“ geben in der Stormarnhalle erneut ihr Jahresabschlusskonzert

von shz.de

07. Oktober 2018, 15:13 Uhr

Was drei Mal stattfindet, darf Tradition genannt werden, heißt es. Und somit kann ab sofort beim großen „Jahresabschlusskonzert“ von „Jeden Tag Silvester“ in der Stormarnhalle von einer echten Oldesloer Tradition sprechen. Denn am 29. Dezember gastiert die aktuell erfolgreichste und bekannteste Band aus Stormarn erneut in Oldesloes größter Veranstaltungshalle, die von Benjamin Rodloff und seinem Team LED Events zu Konzert-Location verwandelt werden wird.

Wer in den vergangen Jahren Jahren dabei war, weiß, dass trotz der durchaus großen Dimensionen es insgesamt familiär bleibt. Denn für JeTaSi ist das Abschlusskonzert in der Heimatstadt keine Pflicht, sondern eine echte Herzensangelegenheit. Es ist egal, ob das Popquartett aus Stormarn ansonsten als Vorband von Johannes Oerding, Silbermond oder auf den Bühnen bei der Travemünder und Kieler Woche steht: Der Auftritt vor Freunden, Familie und Fans der ersten Stunde ist noch immer etwas ganz Besonderes „schließlich kennt man sich schon lange, und Kritik oder Lob kommen auch direkt, wenn man sich an der Supermarktkasse wiedertrifft“, erzählt Sänger Bertram Ullrich gern.

Aktuell arbeitet er mit seinen Bandkollegen Niclas Jawinsky, Tom Rieken und Till Krohn – die auch schon für Schleswig-Holstein bei Stefan Raabs „Bundesvision Song Contest“ antraten – am neuen, dritten Album. Sicherlich wird es in der Stormarnhalle am 29. Dezember den einen oder anderen neuen Song zu hören geben.

Natürlich werden aber auch die bekannten Titel wie „Am Wasser“, „Mein Glück“ oder auch „Giganten“ sicherlich nicht im Set fehlen und wer die Konzerte von JeTaSi kennt, weiß, dass jeder Auftritt schnell zu einer großen Mitsing-Party im gesamten Publikum wird. Der Dialog mit den Fans vor der Bühne ist den Musikern sichtbar wichtig und sorgt für die angesprochene familiäre Atmosphäre. Kurzum: Ein „Jeden Tag Silvester“- Konzert hat zwar so manchen nachdenklichen, balladesken Moment, vor allem aber macht es eine Menge Spaß.

Dass das Stormarner Quartett in ganz Deutschland bekannt und aktiv ist, ist auch daran zu erkennen, dass in diesem Jahr die Vorband aus Stuttgart kommt. Seit einer ganzen Weile sind „Antiheld“ nämlich mit den Oldesloern befreundet und nun tauscht man gegenseitig den Supportslot. Während die Stuttgarter in der Stormarnhalle den Abend eröffnen und das Publikum vorwärmen, übernehmen „Jeden Tag Silvester“ diesen Job in Stuttgart.



>Tickets für das Konzert mit „Jeden Tag Silvester“ am Sonnabend, 29. Dezember um 18 Uhr in der Stormarnhalle Bad Oldesloe) gibt es unter www.jahresabschlusskonzert.de