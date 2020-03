Für ihren 33 Jahre jüngeren Ehemann ist Sabina Persson (62) aus Trittau noch einmal Mutter geworden – mit Drillingen

von Ove Jensen

27. März 2020, 20:23 Uhr

Trittau | Eigentlich hat Sabina Persson das alles seit mehr als 20 Jahren hinter sich: Stillen, Windeln wechseln, Kinderwagen schieben. Sechs Kinder hat die 62-Jährige groß gezogen – mit 25 bis 39 Jahren stehen die längst auf eigenen Beinen, leben in Dänemark, Mexiko und verstreut in Deutschland. Doch seit November des vergangenen Jahres wird sie wieder in aller Herrgottsfrühe von Babyschreien geweckt: Ihre drei kleinen Söhne Nino, Luis und Rafa haben Hunger. „Diese Kinder zu bekommen, war eine Entscheidung aus Liebe“, sagt die Frau aus Trittau (Kreis Stormarn). „Und jetzt ist es großes Glück und eine tägliche Freude.“

Das sieht der 29-jährige Vater Ary Trisnanto genauso. Mindestens 15 Fläschchen Milch und ebenso viele Windeln täglich – das Leben von Sabina Persson und ihrem Ehemann ist derzeit ziemlich durchgetaktet. Nach der ersten Mahlzeit zwischen vier und fünf Uhr gibt es für die vier Monate alten Drillinge alle vier Stunden ein Fläschchen, erst nach neun Uhr hat das Paar Zeit nur füreinander. „Wir sind inzwischen perfekt eingespielt und arbeiten Hand in Hand“, berichtet die Drillingsmutter. Dabei hilft ihr natürlich auch die Erfahrung mit ihren älteren Kindern: Sabina Persson kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen.

2011 kam Ary Trisnanto aus Indonesien nach Deutschland, um als Badmintonspieler das damalige Zweitliga-Team des TSV Trittau zu verstärken. Eigentlich wollte der damals knapp 20-Jährige nur ein Jahr bleiben, doch Ary Trisnanto und Trittau – das passte. Sportlich mit dem Aufsteig in die erste Bundesliga, beruflich mit einer Ausbildung zum Zahntechniker, und vor allem auch menschlich: Seit 2016 sind er und Sabina Persson verheiratet. „Dabei war es keineswegs Liebe auf den ersten Blick“, erzählt sie, „unsere Gefühle füreinander haben sich ganz allmählich entwickelt. Auf so etwas hat man einfach keinen Einfluss.“ Ebenso allmählich, wie sich Ary und Sabina lieben lernten, freundete sie sich später auch mit dem Gedanken an, noch einmal Mutter zu werden. „In Arys Kultur sind große Familien mit vielen Kinder extrem wichtig“, erklärt die Trittauerin mit dänischem Pass, „und jetzt auch noch drei Söhne – das zählt fast noch mehr.“

Mit ärztlicher Unterstützung entschied sich das Paar, eine Schwangerschaft zu versuchen – mit unverhofft schnellem Erfolg. Nur dass sie Drillinge bekommen würde – das war anfangs schon ein Schreck. „Ich habe mir aber tatsächlich zu keinem Zeitpunkt Sorgen wegen der Schwangerschaft gemacht“, berichtet Sabina Persson, „nur über das mögliche Gerede der Leute.“

Sabina Persson ist in Trittau bekanntt. Mit ihrem Ex-Mann führt sie eine Zahnarztpraxis. Und vor allem im TSV ist der Name „Persson“ Synonym für „Badminton“. Sabina Persson und ihr Exmann haben die Abteilung aufgebaut, sie ist inzwischen deren Leiterin. Fünf ihrer sechs Kinder aus erster Ehe spielen Badminton, Sohn Joachim schaffte es sogar auf Platz 6 der Weltrangliste.

Während der sichtbaren Schwangerschaft, aber noch mehr jetzt mit den drei hellblauen Kinderwagen spürt die Drillingsmutter so manchen skeptischen Blick. Allerdings – direkt ansprechen tut sie niemand, „obwohl mir das viel lieber wäre. Dann hätte ich die Chance, unsere Geschichte zu erzählen.“

Denn während eine Beziehung zwischen einem reifen Mann und einer jungen Frau gesellschaftlich ebenso allgemein anerkannt und unproblematisch ist wie eine späte Elternschaft der Väter, sieht das bei Frauen anders aus. „Mit ist völlig klar, dass die Menschen denken, dass ich zu alt bin, um noch einmal Mutter zu werden“, sagt Sabina Persson. „Aber durch einen gesunden Lebensstil kann das wirkliche Alter deutlich niedriger sein als das biologische“, sagt sie. Ihre Mutter ist knapp 96 Jahre alt – wenn sie es ihr nachmachte, hätten auch ihre drei jüngsten Kinder sehr lange etwas von ihrer Mutter.

Aber ganz abgesehen von solchen rechnerischen Theorien: Es gibt auf dieser Welt keine Garantien. „Auch junge Mütter können einen Unfall haben oder an einer Krankheit sterben.“ Wichtig ist allein, dass sie beide im Hier und Jetzt ganz und gar für ihre drei kleinen Söhne da sind und ihnen mit einer glücklichen und harmonischen Beziehung einen guten Start ins Leben bieten. Und wenn das nicht mehr so sein sollte, hätten Nino, Luis und Rafa ein engmaschiges Netz an Bezugspersonen: Die große Familie ihres Vaters ebenso wie die ihrer älteren Geschwister.