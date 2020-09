Reinbek : Eine Einsatzjacke für Björn Warmer

Bürgermeister ist neues Mitglied bei der Feuerwehr Reinbek.

04. September 2020, 11:51 Uhr

Die drei Feuerwehren der Stadt Reinbek haben ein neues Mitglied: Seit Anfang des Monats ist nun auch Bürgermeister Björn Warmer für die Teilnahme an Einsätzen der Ortswehren ausgerüstet. Zwar ist per Gesetz der Bürgermeister der Kommune gleichzeitig oberster Dienstherr der örtlichen Feuerwehren. Vielerorts wird der Verwaltungschef parallel zu den Einsatzkräften alarmiert, es obliegt aber ihm, sich vor Ort einen Eindruck der Lage zu verschaffen. Bei größeren Einsätzen – wie Unwetter, Flächenbrände und ähnlichem – kann er als Bürgermeister an den Lagebesprechungen teilnehmen. Damit er dabei für alle Einsatzkräfte erkennbar ist, haben Kameraden der Ortswehr Reinbek eine Einsatzjacke und ein dazu passendes Rückenschild organisiert. Im Alarmfall kann er dadurch ungehindert zur Einsatzleitung gelangen, um gegebenenfalls besondere Maßnahmen zu ergreifen.