Eine Datenbank für alle Veranstaltungen

von shz.de

29. Juli 2019, 14:25 Uhr

Bad Oldesloe | Ob Theateraufführungen, Flohmärkte, Radtouren oder Vorträge – für alle Veranstaltungen in der Metropolregion Hamburg gibt es eine zentrale Datenbank. Dieser kostenfreie Service bietet Veranstaltern eine ideale Plattform, um eigene Events optimal zu bewerben, indem sie auf zahlreichen Webseiten für viele Besucher sichtbar gemacht werden. Die Besucher dieser Webseiten profitieren von der Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick über das gesamte Veranstaltungsgeschehen in der Region zu verschaffen. Rund 250 Plattformen in der Metropolregion nutzen aktuell die Inhalte der Veranstaltungsdatenbank. Dadurch erhalten die eingetragenen Veranstaltungen eine hohe Reichweite.

Das Tourismusmanagement Stormarn arbeitet seit gut drei Jahren mit dieser Datenbank. Seitdem haben sich viele Kommunen und im letzten Jahr auch der Kreis Stormarn angeschlossen. Damit möglichst viele der in Stormarn stattfindenden Veranstaltungen und somit auch die kulturelle Vielfalt für Gäste und Einheimische sichtbar werden, ruft das Tourismusmanagement alle Veranstalter dazu auf, ihre Events in die Datenbank einzupflegen. So landen diese automatisch auf dem Kalender der offiziellen Tourismus-Website und zum Beispiel auf den Internetseiten des Kreises Stormarn und der Städte Bad Oldesloe, Bargteheide, Reinfeld, Reinbek und Glinde.

Wer wissen möchte, was in Stormarn los ist, findet den Kalender unter www.tourismus-stormarn.de/Veranstaltungen. Und auch Veranstalter gelangen von dort aus direkt zur Eingabemöglichkeit für ihre Events.