Bad Oldesloe : Eine Chance für ungelernte Kräfte

von Volker Stolten

erstellt am 01.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Auch im Spätherbst hält der Aufwind am Arbeitsmarkt an. Die Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis Stormarn ist im November weiter gesunken. Sie ist zum Vormonat um 112 zurückgegangen und beträgt jetzt 4069. Die ArbeitslosenQuote ist in der Folge um 0,1 Prozentpunkt zum Oktober gesunken und liegt aktuell bei 3,2 Prozent. Das ist die niedrigste Quote seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997. Vor einem Jahr waren noch 4301 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 232 mehr als aktuell. Die Quote lag seinerzeit bei 3,4 Prozent.

„Der positive Trend am Arbeitsmarkt im Kreis Stormarn hat sich auch im November fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit ist bei allen Personengruppen zum Vormonat gesunken. Auf der anderen Seite suchten die Unternehmen in diesem Monat nochmals mehr neue Mitarbeiter als im Oktober. Die Zahl der uns gemeldeten vakanten sozialversicherungspflichtigen Stellen liegt gut sieben Prozent über dem Vormonatswert und mit einem Plus von 24 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert“, so Dr. Heike Grote-Seifert, Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe zu den Arbeitsmarktdaten für den Kreis. Lag die Zahl im Schnitt der ersten zehn Monate 2007 noch bei 1140, so ist deren Zahl seitdem auf aktuell durchschnittlich 1973 gestiegen, ein Plus von 73 Prozent. „Die Unternehmen haben Aufträge und suchen Personal. Für knapp 70 Prozent der Stellen werden ausgebildete Fachkräfte gesucht. Insbesondere hier dauert es vor dem Hintergrund fehlender Fachkräfte länger, die Stellen zu besetzen“, so Grote-Seifert.

Um den Fachkräftebedarf zu decken, setzen viele Betriebe auf die Ausbildung junger Menschen. „Das ist ein richtiger Schritt, aber es gibt noch weitere Möglichkeiten. So können Unternehmen auch in der eigenen Belegschaft Mitarbeiter, die bislang noch keinen Berufsabschluss haben, zu den benötigten Fachkräften ausbilden. Hierbei unterstützen wir sie mit dem Programm WeGebAU – Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen“, sagt die Agenturchefin.

Wie das funktionieren kann, zeigt das Beispiel der Firma Walter Förster aus Geesthacht. Das Unternehmen stellt Metallteile für Kunden aus der Medizin-, Mess- und Regeltechnik, Energietechnik oder Luftfahrt her und ist über die Jahre gewachsen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 100 Mitarbeiter, über 40 mehr als noch vor zehn Jahren. Der Anteil der Facharbeiter in der Produktion ist dabei von 38 auf 43 Prozent gestiegen. „Die eigene Ausbildung ist fester Bestandteil unserer Personalstrategie“, so Iris Wilhelm, die kaufmännische Leiterin und Prokuristin. Aktuell hat das Unternehmen sieben Azubis, die zum Werkzeug- oder Zerspanungsmechaniker ausgebildet werden. „Aber es wird immer schwerer, geeignete Kandidaten für die Ausbildungen zu finden“, berichtet Stanislaus Schmidt, Ausbilder und Leiter Werkzeugbau. Deshalb sei die Qualifizierung ungelernter Produktionshelfer in den Fokus gerückt. „Wir suchen bei ihnen nach Entwicklungspotenzialen“, sagt Iris Wilhelm. So war es auch bei Pancrazio Ariano, der seit Mitte September Zerspanungsmechaniker bei Förster lernt.

Begonnen hatte der 26-jährige Italiener Anfang 2017 als Produktionshelfer bei Förster. Mit seinem italienischen Abitur in der Fachrichtung Bautechnik hat Ariano bislang nur Helferjobs finden können. Er fiel Iris Wilhelm aber bereits bei seiner Bewerbung und im Vorstellungsgespräch wegen seiner hohen Motivation und Leistungsbereitschaft auf. „Das übertrug sich dann auch auf seine Arbeit, wo er sehr gute Leistungen zeigte. Dazu kam sein fachliches Geschick und so haben wir ihm bereits nach drei Monaten eine betriebliche Ausbildung angeboten“, erzählt Wilhelm. In einem normalen Ausbildungsverhältnis hätte sich die Ausbildung jedoch nicht realisieren lassen: Ariano hätte mit der Ausbildungsvergütung seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten können.

Daher nahm Wilhelm Kontakt zu Dennis Gabriel (Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter), auf. Mit seiner Hilfe konnte dann die Ausbildung über das Programm WeGebAU durch die Arbeitsagentur gefördert und realisiert werden. Für die Dauer der um ein Jahr verkürzten Ausbildungszeit erhält Ariano so seinen Lohn von Förster weiter, dazu werden Kosten für die Berufsschule übernommen. Die Firma bekommt als Ausgleich während der Ausbildung einen 50-%-Zuschuss zum Arbeitsentgelt von der Arbeitsagentur.

Ariano ist ebenso wie seine in Süditalien lebende Familie glücklich über seine Ausbildung. Besonders stolz ist sein Vater, der gut 20 Jahre als Schweißer in Deutschland gearbeitet hatte, bevor er nach Italien zurückgekehrt war. Der 26-Jährige investiert auch persönlich viel in die Ausbildung, besucht etwa VHS-Abendkurse, um seine Deutschkenntnisse weiter zu verbessern.



>Unternehmen, die sich für das Förderprogramm interessieren, sollten sich direkt an ihren Ansprechpartner im Arbeitgeber-Service wenden oder den Arbeitsgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter über die Gratis-Hotline (0800)

4 55 55 20 kontaktieren.