Wochenrückblick Stormarn : Eine brennende Yacht, ein verkauftes Schloss und die Corona-Notbremse

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

09. Mai 2021, 19:41 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Wochen nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 2. und 9. Mai besonders interessierten.

Feuerwehreinsatz bei Hako

Beim Bad Oldesloer Unternehmen Hako gab es unter der Woche einen größeren Feuerwehreinsatz, als es zum Brand einer Citymaster-Kehrmaschine kam. Unterstützung holten sich die Brandbekämpfer aus der Stormarner Kreisstadt aus Neustadt in Holstein. Denn die Kameraden dort verfügen über einen spezialisierten Löschcontainer.

Yacht in Ahrensburg in Flammen

Dass in Ahrensburg eine 14 Meter lange Yacht in Flammen stand, klang zunächst sehr überraschend, verfügt Ahrensburg doch über keinen Hafen oder Liegeplatz, aber es handelte sich bei der Running Three um ein Boot, das auf dem Gelände einer Firma stand und dort erst noch fit für die Saison gemacht wurde.

Die Corona-Notbremse wurde wieder gelöst.

Die gesamte Woche über ging der Blick in Richtung Inzidenzwert. Denn wichtig war es, dass dieser unter 100 blieb. Am Donnerstag konnte dann die Notbremse gelöst werden. Damit endeten auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Die Schulen und die Außengastronomie durften ebenfalls wieder öffnen.

Schloss Tremsbüttel ist verkauft worden

Offiziell wurde in der vergangenen Woche auch bestätigt, dass Schloss Tremsbüttel verkauft wurde. Der neue Besitzer verpachtet es an einen Klinikbetreiber, der im Dezember 2021 eine psychatische Klinik in dem ehemaligen Hotel eröffnen möchte.

Neue Verkehrsregelung in der Oldesloer Hagenstraße

Es wurde lange politisch diskutiert, jetzt wurden von der Stadtverwaltung Bad Oldesloe Fakten geschaffen. Die Hagenstraße ist keine Spielstraße mehr, sondern ein Tempo 10 Bereich. Besonders überraschend war aber, dass quasi über Nacht ein Zebrastreifen entstand.