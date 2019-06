Trittau : Eine Baustelle wird gefeiert

Begehungen mit Bürgermeister, Aktionen für Groß und Klein, Erlös für Kindergarten.

von Birgit Maurer

11. Juni 2019, 14:11 Uhr

Trittau | Was wird hier eigentlich gebaut und wie geht es voran? Und welche Schwierigkeiten tauchen zwischendurch auf? Auf diese Fragen soll mit einem großen Baustellenfest geantwortet werden, das die anliegenden Firmen in der Großenseer Straße veranstalten. Am Sonnabend, 22. Juni, wird in der Großenseer Straße 7 (Firmengelände Nordöl, Krüger Insektenschutz und La fenetre) gefeiert. Von 11 bis 15 Uhr gibt es Informatives, Unterhaltendes und Spiele für Kinder.

Hier werden drei Millionen Euro verbaut. Wir wollen transparent machen, was hier passiert. Oliver Mesch, Bürgermeister

Bürgermeister Oliver Mesch lädt um 11.30 Uhr, 12.30 Uhr und 13.30 Uhr zur Baustellenbegehung ein: „Hier werden drei Millionen Euro verbaut. Wir wollen transparent machen, was hier passiert. Jeder Bürger kann sich vom Aufbau einer Straße, den Schwierigkeiten, wenn plötzlich Kabel irgendwo in einem Loch auftauchen, die nicht eingezeichnet sind, und der Arbeitsweise ein Bild machen.“

Familienfest mit Aktionen für Groß und Klein

Die betroffenen Firmen, die seit Beginn der Baustelle weiter erreichbar sind und sich wöchentlich austauschen, haben sich verschiedene Aktionen für Groß und Klein ausgedacht. So gibt es bei Krüger Insektenschutz eine Tombola, bei der man ein Insektenschutzgitter gewinnen kann. Bei La fenetre lockt ein Warengutschein bis 250 Euro, wenn es zu einem Auftrag kommt. H&R Autoservice bieten eine kostenlose Überprüfung des Autos an.

Zudem gibt es hier Spiele für Kinder und eine Bobbykartbahn. Famila sorgt mit einem Grillstand für die Verköstigung, den die Azubis bestücken und dabei nebenbei interessierten Jugendlichen über die Ausbildung bei Famila berichten. Die Braaker Mühle serviert Kaffee und Kuchen. Die Firma Lutherol, Partner der Tankstelle, stellt einen Getränkewagen.

Spenden für Verköstigung sollen in "Hobbithaus" fließen

Alle Speisen und Getränke werden gegen Spende abgegeben. Der Erlös soll dem Kindergarten An der Aue zugute kommen, der gerne ein Hobbithaus anschaffen möchte. Der Kindergartenförderverein der Aue ist auch mit einem Stand dabei. Für weiteren Spaß sorgt eine Hüpfburg sowie Hektor, der Gaukler mit zwei Shows um 12 und 14 Uhr sowie Luftballonmodellationen.

Auch das Wetter sollte kein Problem sein, denn bei Krüger gibt es überdachte Flächen, und auch die Halle kann bei Bedarf genutzt werden. Zum Parken stehen die Ersatzparkplätze vor der Tennishalle für die Gäste zur Verfügung.

Bis Ende September soll die Großbaustelle fertig sein, Famila eröffnet seinen neuen Markt am 18. September.