Eine Ameise für die Auslandshilfe

Ein Hochhubwagen hilft dem ASB beim Verladen / Litauen-Helfer suchen Verstärkung für ihr kleines Team

von Rolf Blase

20. März 2018, 11:17 Uhr

Nach der Wende begannen die Hilfstransporte des Arbeiter-Samariter-Bunds gen Osten. In Litauen wurde der dortige Samariter-Bund 1991 sogar mit Hilfe des ASB Stormarn gegründet. 2001 kam die Litauen-Hilfe zum Erliegen – bis der damalige Vorsitzende Uwe Teut, Gerd Röhrs und Stephan Gaede 2007 eine Erkundungstour durch das Land machten und nicht nur die große Armut in den ländlichen Regionen sahen, „auch der LSD stand kurz vor dem Ende. Da haben wir uns gefragt, wie wir helfen können“, so Gaede, der schon an der Gründung des LBS 1991 beteiligt gewesen war

Gesagt getan: Seitdem fährt die Auslandshilfe des ASB Regionalverbands Segeberg-Stormarn wieder mindestens einmal jährlich in den südlichsten der drei baltischen Staaten. „Wir haben dort mit Zuschüssen vom Bundes- und vom Landesverband auch die Armenküche und das Haus des LSB renoviert. Das ist ein Schmuckstück geworden“, sagt Günter Schütz.

Die nächste Tour steht am 6. Mai an. Zwei Tage dauert die ungefähr 1500 Kilometer weite Fahrt nach Kelme, meistens bleiben sie zwei Tage, manchmal auch länger: „Das kommt darauf an, was zu tun ist.“ Spenden besorgen Schütz und Gaede ebenfalls. Nach dem Verkauf der Kampstraße hat der ASB neue Räume in der Hermann-Bössow-Straße gekauft, wo die Materialien jetzt gelagert werden. „Wir hier haben nicht so viel Platz, deshalb mussten wir einiges in einen Container auslagern. Und es gibt noch eine Menge, was wir holen müssten“, so Schütz. Zum Beispiel aus den ehemaligen Kreisaltenheimen in Ahrensburg und Reinfeld, die verkauft wurden und komplett erneuert werden. „Wir dürfen dort schauen, was wir noch gebrauchen können“, sagt der 65-Jährige.

Die Spenden kommen nicht nur von Firmen, sondern auch von Privatpersonen. Malte Nemitz ist ein Freund von Günter Schütz und hatte im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass 20 Pflegebetten aus dem Haus Ingrid nach Polen kamen. Der ASB konnte sie nicht abholen, weil gerade die Litauen-Tour war. Jetzt hat der Oldesloer dem ASB eine gebrauchte „Ameise“ spendiert. Mit Hilfe des Hochhubwagens lassen sich die Waren wesentlich leichter verladen.

„Es gibt immer weniger Lkw mit eigener Hebebühne“, sagt Schütze, „das hilft uns sehr. Wir werden ja auch nicht jünger.“ Er und der 60-jährige Gaede sind der „harte Kern“ der Auslandshilfe. „Wir haben noch drei bis vier, die wir rufen können, aber wir hätten auch gern ein paar Jüngere.“ Es geht nicht nur um die Touren, sondern auch um das Abholen und Packen von Waren. „Die Fahrten sind dann Abenteuer. Und der Loh n ist ein Lächeln“, sagen Gade und Schütz, die beide schon mehrere Auszeichnungen in Litauen bekommen haben