Ahrensburg : Eine 90-Jährige in Ahrensburg beraubt

Handtasche von der Schulter gerissen, der Täter flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

von shz.de

15. August 2019, 13:59 Uhr

Ahrensburg | Gegen 19.20 Uhr am Mittwoch kam es in der Bahnhofstraße in Ahrensburg zu einem Straßenraub. Eine 90-jährige Ahrensburgerin war zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als von hinten eine männliche Person mit einem Fahrrad an sie heranfuhr und ihr die Handtasche von der Schulter riss.

Die 90-Jährige hielt die Handtasche instinktiv fest und, wurde umgerissen und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Verletzungen an einer Hand und einem Bein zu. Der Täter flüchtete in Richtung Woldenhorn und Hamburger Straße. In der Handtasche befand sich das Portemonnaie der Geschädigten.

Eine Anwohnerin hatte die Schreie der Überfallenen gehört und rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die 90-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der Täter wird von ihr so beschreiben: ca. 1,80 m groß, schwarze Mütze, schwarze Jacke, schwarzes älteres Fahrrad.

Zeugenhinweise nimmt die Krimipolizei Ahrensburg entgegen unter Telefon (04102) 809-0 .