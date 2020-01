Barsbüttel : Einbrüche in drei PKW

Werkzeugmaschinen und ein Fernsehgerät erbeute - Polizei sucht Zeugen.

10. Januar 2020, 13:13 Uhr

Barsbüttel | In der Zeit vom 8. Januar, 17 Uhr bis zum 9. Januar, 6.30 Uhr ereigneten sich drei Einbrüche in parkende Fahrzeuge in Barsbüttel. Tatorte waren der Birkenweg und die Straße Ellerhoop.

Alle drei Fahrzeuge der Marke Daimler-Benz, ein Citan und zwei Sprinter, wurden gewaltsam geöffnet.

Entwendet wurden mehrere Werkzeugmaschinen (Bohrmaschine, Akkuschrauber, Flex, Elektrosäge) und ein Fernseher. Angaben zur Schadenshöhe oder zum Wert des Stehlgutes sind noch nicht möglich.

Wer hat während dieser Zeit in den Straßen Ellerhoop und Birkenweg verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zur Tat machen. Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Barsbüttel unter der Telefonnummer 040/67078056 entgegen.

