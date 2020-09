Reinbek : Einbruch zur Tageszeit in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Als die 73- und 75-Jahre alten Bewohner zurückkehrten, fanden sie ihre Wohnung durchwühlt vor.

10. September 2020, 16:08 Uhr

Reinbek | In der Jahnstraße in Reinbek kam es laut Polizei am Mittwoch, 9. September, zwischen 11:15 und 16 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Im genannten Zeitraum soll ein unbekannter Täter das Mehrfamilienhaus durch die Hauseingangstür betreten haben und anschließend gewaltsam in eine Wohnung im 1. OG eingebrochen sein. Nachdem er die Wohnung durchsucht habe, sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Als die 73- und 75-Jahre alten Bewohner zurückkehrten, fanden sie ihre Wohnung durchwühlt vor, teilt die Polizei mit. Genaue Angaben zu Diebesgut und Schadenshöhe lägen aktuell nicht vor.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter oder genutzten Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 040/727707-0 entgegen.

