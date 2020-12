Ahrensburg/Ammersbek : Einbruch und Einbruchsversuche an Weihnachten

Schmuck und Bargeld in mehreren Fällen erbeutet, die Polizei sucht Zeugen.

28. Dezember 2020, 12:07 Uhr

Ahrensburg / Ammersbek | In der Zeit von Donnerstag, 24. Dezember, 17 Uhr bis Freitag, 25. Dezember, 8 Uhr ist es in Ahrensburg zu einem Einbruch sowie zu einem Einbruchsversuch gekommen.

Unbekannte Täter drangen zwischen 17 Uhr und 22.50 Uhr bei einem Einfamilienhaus in der Straße Weidenstieg über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Objekt ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten hier Bargeld in noch unbekannter Höhe.

„Im Finkenweg in Ahrensburg kam es zu einem Einbruchsversuch. Während der Nachtzeit versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus über die Terrassentür gewaltsam einzudringen. Der Versuch misslang, so dass hier lediglich einiger Sachschaden entstand“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

In Ammersbek hingegen gelangten am 24./25. Dezember zwischen 22 Uhr und 0.45 Uhr, unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Inneres eines Einfamilienhauses in der Brennerkoppel. Angaben zu etwaigem Stehlgut können noch nicht gemacht werden.

„Auch in der Straße Alter Teichweg in Ammersbek drangen am 26. Dezember, zwischen 11 Uhr und 23.55 Uhr, Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem die Terrassentür gewaltsam geöffnet und alle Räumlichkeiten durchsucht wurden, entfernten sich die Täter mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe“, sagt Polizeisprecherin Kilian.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer hat in Ahrensburg im Finkenweg und im Weidenstieg im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Taten in Ammersbek machen?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.