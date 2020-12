Ahrensburg : Einbruch ins Eric-Kandel-Gymnasium

Der Musikraum wurde verwüstet und mehrere Instrumente beschädigt, Polizei bittet um Hinweise.

14. Dezember 2020, 14:20 Uhr

Ahrensburg | Am Sonntag Morgen ist es in Ahrensburg zu einem Einbruch in das Gebäude des Eric-Kandal-Gymnasiums im Reesenbüttler Redder gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Schule. Dort wurde der Musikraum teilweise verwüstet und mehrere Instrumente beschädigt. Der Sachschaden, den die Einbrecher anrichteten, kann noch nicht genau beziffert werden.

Im nahen Umfeld konnten verdächtige Personen angetroffen und kontrolliert werden. Die Ermittlungen zur möglichen Tatbeteiligung hat die Kriminalpolizei Ahrensburg übernommen.

Wer kann Hinweise geben?

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Täter geben können. Wer am Sonntag, 13. Dezember 2020, gegen 2.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Schulgelände wahrgenommen habe, sollte sich mit der Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 in Verbindung setzten.