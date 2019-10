Bargteheide : Einbruch in Tierklinik – Polizei sucht Zeugen

In der Praxis wurde Bargeld entwendet und hoher Sachschaden angerichtet. Ein Einbruch ins Klinikgebäude scheiterte.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

14. Oktober 2019, 13:23 Uhr

Bargteheide | Am Wochenende ist es in der Tierartzpraxis in der Alten Landstraße in Bargteheide (Kreis Stormarn) zu einem Einbruch gekommen. Außerdem wurde vergeblich versucht, in die Tierklinik einzubrechen.

Einbrecher entwendeten Bargeld

Der Einbruch muss in der Zeit zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 10.40 Uhr, passiert sein. Dabei verschafftesich der oder die Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zur Praxis, die sich auf dem eingezäunten Gelände der Bargteheider Tierklinik befindet.

Es wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet. Der Sachschaden wird auf mindestens Tausend Euro geschätzt.

Versuchter Einbruch in Klinik

Dann – gegen 3.45 Uhr am frühen Samstagmorgen – wurde die Tierklinik ins Visier genommen. Der Hausmeister bemerkte eine dunkel gekleidete Person im Bereich des Verwaltungsgebäudes, die unerkannt in Richtung Friedhof verschwand. Wenig später wurde ein geöffnetes Fenster der Klinik entdeckt, ein Einstieg in das Gebäude scheint jedoch nicht erfolgt zu sein.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach möglichen Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 04102/8090 zu melden.