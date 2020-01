Ahrensburg : Einbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Der oder die Täter hebelten die Terassentür auf und durchsuchten die Wohnung im Erdgeschoss.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

29. Januar 2020, 13:28 Uhr

Ahrensburg | Am Dienstag wurde in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kirschplantage in Ahrensburg (Kreis Stormarn) eingebrochen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangen so in die Wohnung. Nachdem die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht wurde, verschwanden die Täter wieder durch die Terrassentür. Zur Höhe des Sachschadens oder dem Wert des Stehlgutes konnten am Mittwoch noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu mutmaßlichen Tätern oder auffälligen Fahrzeugen in der Kirschplantage sowie der näheren Umgebung machen können. Diese können der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 gemeldet werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?