Ahrensburg : Einbruch in Mehrfamilienhaus, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Täter verschafften sich Zugang über den Balkon und durchsuchten alle Räume.

23. Januar 2020, 13:33 Uhr

Ahrenburg | Am 22. Januar kam es zwischen 15 Uhr und 18 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Ahrensburg, Am Neuen Teich.

Der/Die Täter haben sich über das gewaltsame Öffnen einer Balkontür Zugang zu einer Wohnung im Hochparterre verschafft. Dort wurden von dem/den Tätern alle Räume durchsucht, bevor sie die Wohnung wieder über den Balkon verließen.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder nähere Angaben zu dem/den Tätern machen kann, soll sich an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Tel.: 04102/809-0 wenden.