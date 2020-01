Reinbek : Einbruch in Einfamilienhaus: Mehr als 10.000 Euro entwendet

Unbekannte sind durch ein Hinterfenster in das Haus im Haidkoppelweg eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

10. Januar 2020, 14:55 Uhr

Reinbek | Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Haidkoppelweg in Reinbek (Kreis Stormarn) eingebrochen.

Die Täter sind durch ein Hinterfenster eingestiegen und haben die Wohnung nach Wertgegenständen abgesucht. Sie entwendeten unter anderem eine Uhrensammlung und Bargeld im Wert von etwa 10.500 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise können der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0 oder per Email an das Postfach für Bürgerhinweise: wohnungseinbruch@polizei.landsh.de gemeldet werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?