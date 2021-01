Tangstedt : Einbruch in Einfamilienhaus in der Straße „Im Hagen“

Mindestens zwei Täter werden von der Polizei gesucht, Zeugen sind aufgerufen, sich zu melden.

Avatar_shz von ots

18. Januar 2021, 09:33 Uhr

Tangstedt | Am frühen Sonnabendabend, 16. Januar, ist es laut Polizeibericht in der Straße Im Hagen in Tangstedt zum Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen 17.30 und 18 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck.

Bei den Einbrechern handelte es sich um mindestens zwei Personen. Eine Person war dunkel gekleidet und trug eine Mütze und einen Mundschutz. Die zweite Person trug ein helles Oberteil.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität und weitere Fluchtrichtung der Täter geben können.

Etwaige Beobachtungen bitten die Ermittler unter der Telefonnummer (04101) 2020 mitzuteilen.