Bargteheide : Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen und bittet darum, etwaige Videoaufzeichnungen zu prüfen.

von ots

24. Juli 2019, 10:27 Uhr

Bargteheide | Am 20. Juli kam es gegen 13 Uhr in Bargteheide, Holsteiner Straße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Täter durch Aufhebeln einer Tür ins Innere des Gebäudes. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht. Die Hausbewohner überraschten den Täter während der Tat im Obergeschoss. Dieser konnte daraufhin flüchten. Es wurde niemand verletzt. Zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 185 -190cm groß

ca. 50 Jahre

kräftige Statur

bulliger, runder Kopf

kurzes, grau meliertes, volles Haar

gepflegte Erscheinung

führte eine helle Plastiktüte mit sich

Bekleidung: hellblaue (ggf. verblichene) Shorts bis zu den Knien,

graues T-Shirt



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Wem sind im Tatzeitraum die Person oder Fahrzeuge in der Holsteiner Straße, Voßkuhlenweg oder Tremsbütteler Weg aufgefallen? Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der oder die Täter sich auch auf anderen Grundstücken aufgehalten haben. Daher bitten wir um Prüfung etwaiger Videoaufzeichnungen, ob zur fraglichen Zeit in dem Bereich Personen aufgezeichnet worden sind.

Hinweise in diesem Zusammenhang an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

