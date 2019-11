Großhansdorf : Einbruch in Doppelhaushälfte: Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum einer halben Stunde am Dienstagnachmittag, verschafften Unbekannte sich Zutritt zu der Wohnung.

22. November 2019, 13:39 Uhr

Großhansdorf | Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 17.10 und 17.40 Uhr, in eine Doppelhaushälfte der Straße Roseneck in Großhansdorf eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften Unbekannte sich über die hintere Terassentür Zugang in die Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zum Wert des Stehlgutes sowie der Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 zu melden.

