Bad Oldesloe : Einbruch in Bäckerei Junge – Polizei sucht Zeugen

Die Täter warfen die Scheibe der Bäckerei in der Lily-Braun-Straße ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumen.

10. Januar 2020, 14:31 Uhr

Bad Oldesloe | In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte zwischen 21 und 5.25 Uhr in die Bäckerei Junge in der Lily-Braun-Straße in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) eingebrochen.

Scheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Mit einem Gullydeckel warfen die Täter eine Glasscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Verkaufsräumen. Von dort gelangten sie in das angrenzende Lager und das Büro. Anschließend verließen sie das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Stehlgut konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise können der Polizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 gemeldet werden.

