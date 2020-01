Bad Oldesloe : Einbruch im Birkenkamp – Polizei sucht Zeugen

Die Täter durchsuchten die Wohnung des Einfamilienhauses sowie das dazugehörende Gartenhaus auf dem Grundstück.

29. Januar 2020, 13:10 Uhr

Bad Oldesloe | Am Dienstag sind Unbekannte zwischen 7.15 und 15.55 Uhr in ein Einfamilienhaus im Birkenkamp in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Wohnung des Hauses, die sie komplett durchsuchten. Die verließen das Haus durch die Terassentür und brachen in das Gartenhaus auf dem Grundstück ein, um es zu durchsuchen. Angaben zum Stehlgut konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht machen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeigen. Hinweise können unter der Telefonnummer 04531/5010 gemeldet werden.

