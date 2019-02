Bad Oldesloe : Einbruch beim Waldkindergarten Muckestutz

Polizei nimmt Hinweise entgegen.

von shz.de

14. Februar 2019, 17:31 Uhr

Noch immer ist Christina Tippel fassungslos. „Kinder beklauen – das ist schon ziemlich asozial“, sagt die Vorsitzende des Elternvereins des Oldesloer Waldkindergartens

Muckestutz.

Am Wochenende hatten Einbrecher die Scheibe des Muckestutz-Bauwagens im Kneeden, einem Waldstück im Osten der Stadt nahe der Bundesstraße 75, eingeschlagen und diverse Gegenstände gestohlen. Unter anderem eine Kletterausrüstung, Gitarre, ein Segel, Akku-Aufladegeräte, Gas-Kocher, Regenjacken, Feuerlöscher – sogar die Rauchmelder haben die Diebe mitgehen lassen. „Teilweise Sachen, die für sich allein gesehen ein paar Euro wert sind“, sagt Tippel. Doch in der Masse ist dem Kindergarten ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. „Die haben das Diebesgut dann mit unserem Bollerwagen abtransportiert, der ist jetzt auch weg“, sagt die Mutter.

Für den Einbruch hatten die Diebe viel Zeit. Von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag, 8. bis 10. Februar. So lange war der Bauwagen, der von der Bundesstraße aus nicht zu sehen ist, unbeaufsichtigt. „Man rechnet einfach nicht damit, dass jemand bei einem Kindergarten einbricht“, sagt Tippel. Der Holz-Trailer, der gerade erst durch eine hübsche Veranda erweitert wurde, ist eigentlich verhältnismäßig gut gesichert. Doch wer Zeit hat, kann überall einbrechen. Jetzt will der Kindergarten die Scheiben in Fenstern und Türen gegen Sicherheitsglas austauschen, um Einbrechern die Arbeit so schwer wie möglich zu machen. Der Elternverein wurde durch den Einbruch schwer getroffen. „Weil wir ein Verein sind und zum Jahreswechsel ein ausgeglichenes Konto haben müssen, haben wir gerade erst Anschaffungen gemacht“, so Christina Tippel.

Jetzt ist das Geld knapp, um kurzfristig für Ersatz zu sorgen. Wer den Eltern helfen möchte, kann mit dem Kindergarten (vorstand@muckestutz.de) Kontakt aufnehmen. Im Waldkindergarten werden 15 Kinder von zwei Betreuungskräften beaufsichtigt. Die Kinder verbringen die meiste Zeit im Wald. Der Bauwagen dient als Schutzraum an Regentagen. Der Kindergarten hofft auf Hinweise und Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Kneeden verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter liefern können. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt, die Täter könnten sich länger an dem Bauwagen aufgehalten haben. Neben der Tür, durch die die Täter in den Bauwagen gelangten, hat jemand mit einem Edding eine Inschrift hinterlassen: „Egal, wie traurig man ist, vergiss nicht zu lachen“. „Ich weiß nicht, ob das mit dem Einbruch zusammenhängt, aber von uns hat das niemand an den Bauwagen geschrieben“, sagt Christina Tippel. Hinweise an die Polizei in Bad Oldesloe unter (04531) 5010.