Grönwohld : Einbruch am hellichten Tag – Polizei sucht Zeugen

Die Einbrecher hebelten am Sonntagmorgen ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und entwendeten Schmuck und Bargeld.

14. Oktober 2019, 16:27 Uhr

Grönwohld | Am Sonntagmorgen zwischen 10.30 und 12:30 Uhr wurde in der Straße Steinern in Gröhnwohld (Kreis Stormarn) in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten eine Kunststofftür auf, um ins Haus zu gelangen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Genaue Angaben zum Wert der gestohlenen Gegenstände können derzeit nicht gemacht werden, wie die Polizei mitteilt.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zur Tat oder mutmaßlichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 zu melden.

