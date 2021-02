Zeugen gesucht : Einbrecher stehlen in Ahrensburg Schmuck und Bargeld

Unbekannte Täter dringen über eine Terrassentür gewaltsam in ein Wohnhaus in der Dänenheide ein.

Avatar_shz von ots

08. Februar 2021, 11:19 Uhr

Ahrensburg | Am vergangenen Wochenende kam es in der Dänenheide in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 6. Februar, 14.30 Uhr, bis 7. Februar, 20.15 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Sie durchwühltendie Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Wem sind in der angegebenen Tatzeit in der Dänenheide in Ahrensburg oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102) 809-0 entgegen.