Einbrecher legt umfangreiches Geständnis ab

28-Jähriger steht im Verdacht, insgesamt 200 Taten begangen zu haben / Anklage zunächst in fünf Fällen

07. Februar 2020, 13:35 Uhr

Oldesloe/Ahrensburg | Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe schreibt ihm 46 Kellereinbrüche zu. Wegen vier dieser Taten und einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg wird Karsten F. (Name geändert) vor dem Amtsgericht in Ahrensburg jetzt der Prozess gemacht. Der Angeklagte hat sowohl bei der Polizei als auch vor Gericht ein umfangreiches Geständnis abgelegt.

Die Ermittler waren dem gelernten Konditor bereits auf der Spur. Die Einbruchserie hatte die Stadt zwischen November 2018 und Februar 2019 in Atem gehalten. Wie eine Kriminalbeamtin vor Gericht sagt, steht der 28-Jährige im Verdacht, rund 200 Kellereinbrüche begangen zu haben: „46 davon sind aus meiner Sicht nachweisbar und wir haben die Fallakten an die Staatsanwalt gegeben.“ Doch in lediglich fünf Fällen – bei einem handelt es sich um einen Einbruch in ein Haus im Bornkampsweg in Ahrensburg – wurde bislang Anklage erhoben.

Der Oldesloer geriet in den Fokus der Polizei, weil er häufiger mit verdächtigen Gegenständen und Diebesgut aufgegriffen wurde. Bei einer Personenkontrolle hatte er unter anderem Scheckkarten dabei, die dem Einbruch in Ahrensburg zugeordnet werden konnten. Die Karten waren so geknickt, um damit ins Schloss gefallene Türen zu öffnen. Ein anderes Mal trafen Polizisten den Mann am Pferdemarkt in Bad Oldesloe mit einem geklauten E-Roller an. Auf frischer Tat ertappte die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher schließlich in einem Mehrfamilienhaus am Schanzenbarg. Der Hausmeister hatte Geräusche auf dem Dachboden gehört und die Polizei informiert. „Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon eine Person im Fokus und sind sofort davon ausgegangen, dass der Einsatz am Schanzenbarg im Zusammenhang mit der Einbruchserie steht“, sagt Polizeibeamter Sebastian S. Daher rückte die Polizei sofort mit zwei Streifenwagen an, um das Haus umstellen zu können. Im 7. Obergeschoss trafen Polizisten tatsächlich auf ihren Verdächtigen. „Er hatte das typische Einbruchwerkzeug dabei“, so S. In einem günstigen Moment schubste Karsten F. den Beamten weg und versuchte zu fliehen. Das klappte nicht. Daher ist Karsten F. auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt.

Über seinen Verteidiger räumte er die Taten ein: „Ich habe die Taten begangen, um damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und eine Wohnung mieten zu können, damit ich meinen Sohn sehen darf.“ Karsten F. lebte zu dem Zeitpunkt getrennt von seiner Freundin, war obdachlos.

Aus dem Haus der Familie H. aus Ahrensburg klaute er eine Geldbörse, eine Handtasche und eine Aktentasche. Darin verstaute Kopfhörer wurden später in der Wohnung seiner Ex-Freundin gefunden. Karsten F. behauptet, dass die Haustür offen gestanden habe und er deswegen die Gelegenheit ergriff. Die Hauseigentümer widersprechen. Die Tür war nicht abgeschlossen, aber zugezogen. „Ich habe unten geschlafen und bin gegen 6.30 Uhr aufgewacht, weil es kalt wurde“, sagt Annegret H. Daher sei sie sicher, dass die Haustür am Abend geschlossen gewesen sei. „Es ist schon gruselig, dass da jemand rein kam. Danach wollte unser Kind erst mal nicht allein zu Hause sein aber der Kontakt mit der Polizei ist sehr gut gewesen.“

Vor der Tür fanden Beamte Zigarettenstummel mit DNA-Spuren – die des Angeklagten. Auch an anderen Tatorten wurden Kippen mit Spuren von Karsten F. gefunden. Der hat offenbar so viele Einbrüche begangen, dass er sich in seiner Vernehmung zum Teil nur noch vage an Einzelheiten erinnern konnte. „Wir haben ihn erst zu einzelnen Taten befragt, es aber schließlich über das Diebesgut versucht“, so eine Kriminalbeamtin.



>Am Freitag, 21. Februar, werden weitere Zeugen aussagen. An dem Tag soll voraussichtlich auch das Urteil gesprochen werden.